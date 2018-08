ÚtON: Vészfékezett a busz, mentőt hívtak egy idős hölgyhöz

Fotó: Török János

07.45 - A Tisza Lajos körúton, az Anna kút után egy autós miatt vészfékezett a 20-as busz. Szemtanúk szerint egy idős hölgy elesett, hozzá mentőt és rendőrt hívtak.Jól lehet özlekedni a ülső részeken, sugárutakon, hidakon . A nagykörúton a Mars tér örnyé én még folynak a munkálatok itt érvényes a behajtani tilos jelzés. A Tisza Lajos örúton is dolgoznak még, valamint a örnyező utcá java részében változott a forgalmi rend. A Széchenyi téren is több helyen felmartá az útfelületet, ezért itt is forgalmi rend változás van, illetve parkolási tilalom a posta felőli részen. A Zrínyi utca átmenetileg zsákutca lett, a Szillérin is folyik a örforgalom építése. A belvárosi rész egyébként katasztrófa, már most dugó dugó hátán és ez egész nap így is lesz- tudtuk meg az ÚtON partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról!



DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.