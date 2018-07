ÚtON: villamos és autó ütközött a József Attila sugárúton, biciklist sodortak el a Dorozsmai úton

Egy gépkocsi egy kerékpárost sodort el Szegeden, a Dorozsmai út 191. szám előtt. Az elsődleges adatok szerint a biciklis megsérült. A helyszínelés idejére az érintett útszakaszon torlódásra kell számítani - közölte a rendőrség.- A József Attila sugárút és a Hattyú utca sarkán villamos személyautó ütközött, nemjárnak a villamosok.A városban lassan már csak biciklivel érdemes közlekedni. Sok a lezárás, útszűkítés, terelés. A Szilléri sugárúton csinálják a körforgalmat, illetve a buszöblöt is korszerűsítik. A Tisza Lajos körúton a Novotelnél is elkezdődtek az útburkolati munkálatok ,illetve a Tisza Lajos körút végén még javában dolgoznak és érvényben van a behajtani tilos. A Nagykörúton is dolgoznak a Londoni körút szinte teljes hosszában, és ez különösen a Mars tér magasságában csúcsosodik. A Csongrádi sugárút elején a körút felé nem lehet behajtani a Szent István tér felől csak a trolinak. AKálvária sugárútra is elvileg csak a tömeg közlekedés hajthat be a VásárhelyiPál felől, ezt tábla is jelzi - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról!



DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.