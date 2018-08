ÚtON: villamos és autó ütközött a Kálvária sugárúton

- A Kálvária sugárúton, az öntöde előtt egy villamos és egy személyautó ütközött.A Szilléri sugárúton két lezárás is nehezíti a közlekedők dolgát, de a Tisza Lajos körút elején és végén is számítani kell lezárásokra. A Dugonics utcában, a Retek utcában, a Szentháromságon és a Csongrádi sugárút elején is egy-egy sávra szűkül a közlekedés. A Londoni körúton változatlan a helyzet. A hidakon mindkét irányba jól lehet haladni, a rakpart lezárása miatt azonban a belváros már kezd bedugulni, ahogyan a Kossuth Lajos sugárúton is elég sűrű a forgalom. - tudtuk meg az ÚtON partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

