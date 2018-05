ÚtON: villamos és busz ütközött a Kossuth Lajos sugárúton, árokba borult egy teherautó a 45-ösön - fotók

08.00 - Egy személy súlyosan megsérült, amikor árokba borult egy teherautó a 45-ös főúton, Szentes határában. A Kunszentmárton felé haladó teherautó, egy buszt akart megelőzni, amikor az útpadkára hajtott, vezetője ellenkormányzott ugyan, de az árokba borult, két fát is kidöntött, majd felborult. A középkorú sofőr súlyosan megsérült, őt a mentők kórházba szállították. A teherautó totálkárosra tört, műszaki mentése miatt további részleges útlezárás várható az érintett szakaszon.



Reggeli helyzetjelentés: Villamos és busz ütközött korán reggel a Kossuth Lajos sugárúton. Dugó dugó hátán a város útjain. A Csillag tér környéke minden irányból be van dugulva, a Felső- Tisza part, a rakpart jól járható, viszont a Tisza Lajos körút vége már bedugult. A Hősök kapujánál is minden irányból kígyóznak a sorok. A hídfeljáróknál várakozásra kell készülni, illetve a hidakon araszolás van. A nagykörút lendületes a közlekedés, csak a Mars térnél van torlódás A Kossuth Lajos sugárút, Szent Gellért sarkon történt baleset még egy darabig fennakadást fog okozni, itt rendőri irányítással halad a forgalom. Rengetegen közlekednek biciklivel is, vigyázzunk egymásra - tudatta az ÚtOn partnere, a Rádió Taxi Három.