ÚtON: villamossal ütközött egy taxi a II-es kórháznál, baleset Sándorfalva és Dóc között, vonatkésések és havazás

A Magyar Közút valamennyi bevethető gépe továbbra is az utakon teljesít szolgálatot, számos özép- és észak-magyarországi megyéből hómarásra is alkalmas munkagépet csoportosítottunk át kedden a nyugat-dunántúli területekre. tfő óta egyébként több mint 16000 tonna sót és 1,5 millió liter álcium-klorid oldatot juttattunk ki a síkosságmentesítési munkáink során.



Az előrejelzések alapján a mai nap folyamán a havazás intenzitása országszerte ökken, ugyanakkor a Nyugat-Dunántúlon, az Alföld keleti felén és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is 40-50 km/órás széllö ések okozhatnak hófúvásos szakaszokat. délutántól nyugaton ugyanakkor várhatóan mérséklődik majd a légmozgás.

A Csongrád megyei tűzoltókat öt balesethez riasztották az elmúlt huszonnégy órában. Reggel nyolc óra után Algyő külterületén, egy mellékúton csúszott árokba egy személyautó, a műszaki mentést a szegedi tűzoltók végezték. Délelőtt 10 órakor a 4401-es úton, Kajánújfalu közelében szintén egy személyautó szenvedett hasonló balesetet, a két utas könnyű sérülésekkel szállították kórházba. Délután két órakor Szatymaz külterületére riasztották a szegedi egységeket, itt egy kisteherautó villanyoszlopnak ütközött. A balesetben a sofőr könnyű sérüléseket szenvedett. A késő délutáni órákban pedig Hódmezővásárhelyen két helyen is, a Kistópart és az Észak utcában is baleset történt. Az árokba csúszott autóknál a város hivatásos egysége rövid idő alatt elvégezte a műszaki mentést. A gyors tűzoltói beavatkozásoknak köszönhetően a forgalom rövid idő alatt helyreállt az érintett útszakaszokon.

- Petőfiszállás és Csengele között a váltószerkezet meghibásodása miatt nem közlekedhetnek a vonatok - tájékoztatta a Mávinform szerda délelőtt az MTI-t. A közlemény szerint a- Egy gépkocsi villanyoszlopnak úszott a 4519-es út 37-es kilométerszelvényében, Sándorfalva és Dóc özött. Az elsődleges adatok szerint a jármű vezetője önnyebben sérült. A helyszínelés idejére az érintett útszakaszon félpályás útlezárás van érvényben - tájékoztatott a rendőrség.A álvária sugárúton a II. órház udvarára akart bekanyarodni egy taxi, aki az odaérkező villamossal ütközött. A kinyíló légzsá miatt egy utas önnyebben megsérült. A villamos forgalom áll - közölte a rendőrség.- Akár 20-30 perces, de esetenként egyórás késésekre is számítani kell több vasútvonalon - tájékoztatott a Mávinform . Egyelőre a Budapest-Szeged vonalat nem érintik a késések.- Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerda hajnali veszélyjelzésében azt írta: a továbbiakban már csak helyenként (főként a középső megyékben és délen) lehet hószállingózás, havazás, de csak egy-két centiméternyi hó hullhat. Több megyére viszont elsőfokú riasztást adtak ki>> A örutakon, sugárutakon egyelőre folyamatosan lehet haladni, de érdemes a lassan és biztosan elvét övetni, hiszen az utak úszósak, az útviszonyok rosszak. A nagyobb csomópontokon már torlódások vannak, az Aradi vértanúk tere, újszegedi hídfő , hidak telítettek - tudtuk meg az Úton partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól..