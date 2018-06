ÚtON: Villanyoszlopot döntött ki az Alfa az 55-ös úton, hárman sérültek - galéria

Hárman is megsérültek abban a balesetben, ami kedd reggel nem sokkal 8 óra után történt az 55-ös főúton a 13-as kilométerszelvényben Domaszéknél.Egy Baja irányába igyekvő kombi 156-os Alfa Romeo előzött egy kamiont és későn észlelte, hogy a teherautó előtt már elkezdte a balra kanyarodást egy Citroën Berlingo. A furgont bal oldalán találta telibe az Alfa, és a jobb oldali árokba lökte az autót. A hátulról érkező kombi az út bal oldalán álló beton villanyoszlopnak csapódott és ki is törte azt.Azt a rendőrségi vizsgálat dönti majd el, időben indexelt-e a balra kanyarodás előtt a Berlingo, vagy hirtelen, előzetes jelzés nélkül kezdte el a manővert, mindenesetre az Alfa szinte féknyom nélkül csapódott a furgonba. Ez utóbbi lassította ugyan a feltehetőleg nagy sebességgel érkező kocsit, de nem eléggé, így is óriási erővel csapódott a villanyoszlopba a hátulról érkező kombi.A körülményekhez képest „szépen tört" a totálkáros autó, de így is csoda, hogy élve tudtak kiszállni belőle.A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszon teljes volt a lezárás, a Baja felől érkezők az 5512-es, a Szeged irányából közlekedők az 5431-es út felé kerülhettek. A forgalom csak a baleset után 2 órával tudott megindulni – először fél pályán –, addig tucatnyi feltorlódott kamion vesztegelt mindkét irányban.: Személyi sérüléses baleset történt az 55-ös főút 12-es kilométerében Domaszék közelében 8.10-kor. Két személyautó ütközött össze, az elsődleges adatok szerint a balesetben hárman megsérültek -A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszon teljes útlezárás van érvényben. A Baja felől érkezők az 5512-es, a Szeged irányából közlekedők az 5431-es út felé kerülhetnek.



Regg eli helyzetjelentés: Sűrűsödik a forgalom a városban, de egyelőre nagyobb fennakadásokkal nem találkoztak a Rádió Taxi Három munkatársai. Az ismert burkolati javítások örnyé én előfordulhatnak

kisebb-nagyobb sorok, a belváros utcáiban szintén. A hidakon jól át

lehet jutni.



Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról!



DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.