ÚtON: villogó lámpa, lezárt körforgalom és forgalmi rend változás teszi izgalmassá a délutáni közlekedést

Élénk a délutáni forgalom a belvárosban. A Tisza Lajos örúton egyre többen vannak, és a Kossuth Lajossugárúti kereszteződésben még mindig csak sárgán villognak a lámpánk, ez okoz némi fennakadást. A Dugonics tér örnyé én, az Oskola utcában, a Somogyi utcában valamint a Stefánián is egyre többen vannak. A Nagykörúton, a ülső örúton és a sugárutakon jól lehet haladni A lámpás örforgalomnál is kicsit belassult a haladás, valamint a Szilléri sugárúton a Fecske illetve vele szemben a Debreceni sarkon is dolgozik avízmű, itt forgalmi rend változás van érvényben.A Tisza Lajos körút és a Kossuth Lajos sugárút kereszteződésébenvillognak a jelzőlámpák, elég nagy a káosz!A járművezetők 2017. július 11-én a következő helyszíneken számíthatnak sebességmérésre Csongrád megyében:M5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár közöttM43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között5-ös főút, Szeged-Balástya között451-es főút, Csongrád-Szentes közöttHódmezővásárhely, Kutasi útMakó, Szegedi utca45-ös főút, Szentes-Hódmezővásárhely közöttBalástya, Széchenyi utcaM5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár közöttM43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között5-ös főút, Szeged-Balástya között451-es főút, Csongrád-Szentes közöttHódmezővásárhely, Jókai utca431-es főút, Kiszombor-országhatár közöttSzentes, Ipartelepi út5-ös főút, Kistelek-Balástya közöttM5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár közöttM43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között502-es főút451-es főút, Csongrád-Szentes közöttHódmezővásárhely, Jókai utca431-es főút, Kiszombor-országhatár közöttSzentes, Ipartelepi út5-ös főút, Kistelek-Balástya közöttM5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár közöttM43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között502-es főút451-es főút, Csongrád-Gátér közöttHódmezővásárhely, Kaszap utcaMakó, Szegedi utca45-ös főút, Szentes-Hódmezővásárhely közöttBalástya, Széchenyi utcaM5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár közöttM43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között47-es főút, Szeged-Algyő között451-es főút, Csongrád-Gátér közöttHódmezővásárhely, Kaszap utcaMakó, Szegedi utca45-ös főút, Szentes-Hódmezővásárhely közöttBalástya, Széchenyi utcaM5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár közöttM43 autópálya Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között47-es főút Szeged-Algyő között451-es főút Csongrád-Gátér között45-ös főút Hódmezővásárhely-Szentes közöttMakó, Aradi utca45-ös főút Szentes-Hódmezővásárhely közöttBalástya, Őszeszék tanyaM5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár közöttM43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között5-ös főút, Szeged-Balástya között451-es főút, Csongrád-Gátér között45-ös főút, Hódmezővásárhely-Szentes között430-as főút Makót elkerülő szakasza45-ös főút, Szentes-Hódmezővásárhely között5-ös főút, Kistelek-Balástya közöttM5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár közöttM43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között5-ös főút, Szeged-Balástya között451-es főút, Csongrád-Gátér közöttHódmezővásárhely, Kutasi út430-as főút Makót elkerülő szakasza451-es főút, Szentes-Csongrád közöttKistelek, Kossuth utca

Reggeli helyzetjelentés: Tomból a nyári szabadság, ezt jól lehet érezni a közlekedésen is!



Bevezető utak, körutak, sugárutak jól járhatóak. A Kossuth Lajos

sugárúton a nagy körforgalomnál kicsit lassú a haladás itt még egy

darabig csak egy sávon közlekedhetünk. A Szilléri sugárúton is dolgozik

a vízmű itt a Fecske utcába nem lehet be hajtani, illetve vele szemben

a Debreceni utcából ki hajtani nem lehet. Hidakon sincs fennakadás,

Hősök kapuja környékén is jól lehet közlekedni!