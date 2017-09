ÚtON: zsong a város, elsodort egy busz egy gyalogost a Mars téren

- Elsodort egy busz egy gyalogost a Mars téren. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyalogos nem sérült meg komolyabban, de a helyszínelés ideje alatt a busz akadályozza a forgalmat. Aki teheti, kerülje el a környéket.Zsong a forgalom a városban. A hidak be vannak dugulva, a Belvárosi híd előtt már sorok vannak Újszeged felől. A Csillag tér örnyé én is torlódás van, valamint a Hősö kapuja örnyé én is. A Somogyi utca ismét egyirányúsítva lett a Tisza part felé. A körutakon, sugárutakon jól lehet haladni, a Mars tér magasságában van egy kis torlódás - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.