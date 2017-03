Sikeresen landolt a SpaceX újrafelhasznált hordozórakétája

Ugyanez a Falcon 9 típusú hordozórakéta már egy évvel ezelőtt, tavaly áprilisban is járt az űrben, akkor a Dragon nevű űrhajót állította Föld körüli pályára. Ezúttal a luxembourgi SES SA vállalat műholdjával bocsátották fel a floridai Kennedy Űrközpontból. A hordozórakéta Föld körüli pályára állította a műholdat, leválasztotta a második fokozatot, majd az első, úgynevezett gyorsító fokozat tíz perccel a felbocsátás után visszatért a Földre, az Atlanti-óceánon horgonyzó platformon landolt.



Az űripar történetében most első ízben sikerült a milliárdos üzletember, Elon Musk által alapított vállalatnak újra felhasználnia egy hordozórakéta gyorsító fokozatát egy űrmisszióhoz. Musk ezzel egy újabb, öles lépést tett afelé, hogy sokkal olcsóbbá tegye az effajta űrmissziókat. Azt mondta az interneten élőben közvetített űrmisszió után: tizenöt év kellett ahhoz, hogy cége elérje ezt sikert, amely - szerinte - "hihetetlen mérföldkő" az űrrepülés történetében, és hatalmas forradalmat fog elindítani az űriparban.



A visszatérés technológiáját a SpaceX dolgozta ki. A hordozórakéta gyorsító fokozata négy összecsukható lábon landol teljesen automatikus üzemmódban egy távolról irányítható úszó platformon.



A SpaceX-nek így már kilencszer sikerült a leszállás a Falcon 9-es hordozórakéta első - Musk szerint legdrágább - fokozatával. Háromszor landolt szárazföldön, és - beleszámítva a csütörtöki leszállást - hatszor a tengeren. Most első ízben fordult elő, hogy egy, már használt rakéta ismét az űrbe emelkedett, majd újra landolt. A vállalat még hatszor próbálkozik az idén használt hordozórakéták újbóli felbocsátásával.



Elon Musk - aki egyben az elektromos autókat gyártó Tesla vállalat birtokosa is - végső céljának a Mars meghódítását tartja. A dél-afrikai származású, Amerikában élő üzletember február végén beszélt újabb, nagyratörő terveiről, azt mondta, hogy cége már a jövő év vége felé űrturistákat küld Hold körüli útra. Egy újfajta, emberek szállítására alkalmas Dragon űrhajó fogja megtenni a Hold körüli utat két űrturistával, akik ezért "jelentős összeget" fizettek előre. Nem fedte fel a vállalkozó kedvű űrturisták kilétét, sem azt, hogy mennyit fizettek. Csak annyit volt hajlandó róluk elárulni, hogy "nem hollywoodiak", ők keresték meg az ötlettel a cégét, és tisztában vannak azzal, hogy egy ilyen űrrepülés milyen kockázatokkal jár.



A vállalat Dragon típusú teherűrhajói már most is rendszeresen szállítanak rakományt a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), de Elon Musk azt tervezi, hogy a jövő év közepétől asztronautákat is visznek majd az űrbázisra.