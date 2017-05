108 évesen hunyt el a magyar nő, aki India első miniszterelnőkével házasodott össze

Friedmann Magdolna 1908. december 5-én született egy asszimilálódott budapesti zsidó családba, amely később Forbath-ra változtatta a vezetéknevét. A Magyarországon érvényben lévő numerus clausus miatt egyetemista korában inkább a London School of Economics-ra küldték szülei, itt találkozott Braj Kumar Nehruval, annak a Jawaharlal Nehrunak az unokatestvérével, aki később India első miniszterelnöke lett - írja a HVG.hu B.K. Nehru memoárjai szerint a magyar nő szülei szkeptikusak voltak kettejük kapcsolatával: "Hogy mehetne hozzá a gyönyörű és bájos lányuk egy fekete férfihoz, aki egy olyan távoli országból jött, amiről semmit sem tudnak, és aki saját bevallása szerint börtöntöltelékek családjából származik?".1935-ben aztán összeházasodtak, és a nő felvette a Shobha Nehru nevet, amit haláláig viselt. Amíg Európát, és végül megmenekülő családtagjait a holokauszt veszélyeztette, addig Nehruéknak a véres pakisztáni függetlenségi mozgalmakkal kellett megküzdeniük.Shobha először 1949-ben tért vissza Magyarországra, három fiával együtt. Bár élete nagy részében Indiában élt a családjával, diplomata férjét több városba is követte: éltek Washingtonban és Londonban is.A nő férje halála után 17 évvel, a múlt héten 108 éves korában hunyt el – ahogy az a New York Times portréjából kiderül. Három fia mellett négy unokája és három dédunokája élte túl Shobha Nehrut, aki történész ismerőse elmondása szerint élete végéig bűntudatot érzett amiatt, hogy családjával ellentétben neki nem kellett hoszú éveken keresztül átélnie a zsidók elnyomását.