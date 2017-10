124 éve nem történt ilyen az Atlanti-óceán térségében

Több mint 120 év után idén először fordult elő, hogy tíz hurrikán formálódjon az Atlanti-óceán térségében, a tizedik az Ophelia, amely szerdán trópusi viharból fejlődött kettes kategóriájú hurrikánná.



Az Ophelia pénteken az Azori-szigetektől 875 kilométerre délnyugatra haladt kelet-északkeleti irányba óránkénti 19 kilométeres sebességgel, széllökései elérték az óránkénti 155 kilométert.



Az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont szerint szombaton söpör végig az Azori-szigeteken, és az előrejelzések azt mutatják, hogy hétfő reggel a Brit-szigetek közelébe ér.



Az Amerikai Óceán- és Légkörkutató Központ (NOAA) adatai szerint idén 15 trópusi vihar alakult ki az Atlanti-óceán térségében, amelyből 10 erősödött hurrikánná, közülük öt nagy erejű hurrikánná.



Utoljára 1893-ban történt, hogy tíz egymás utáni atlanti-óceáni trópusi vihar hurrikánná fejlődjön. 1878-ban és 1886-ban jegyeztek még fel 10 hurrikánt. A feljegyzések 1851-es kezdete óta még nem fordult soha elő, hogy 11 hurrikán alakuljon ki egy szezonban - mondta Bob Henson meteorológus a The New York Times amerikai napilapnak.



Amióta augusztus 7-én kialakult a Franklin nevű hurrikán, egyetlen olyan teljes hét lehetett, amikor nem volt az Atlanti-óceán térségében valahol nevet kapó trópusi vihar. "A tíz hurrikán közül kettő - az Irma és a Maria - elérte a legnagyobb erősséget, ötös kategóriájú volt. Két másik, a Harvey és a José négyes kategóriájú. Egyetlen hónap alatt - augusztus közepétől szeptember közepéig - hat hurrikán fejlődött ki" - emlékeztetett Henson.



A tíz hurrikánnal és az öt trópusi viharral a 2017. évi hurrikánszezon már eddig is az egyik legmozgalmasabb volt, és még hátra van másfél hónap a végéig.