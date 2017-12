13 tudós, kutató, fejlesztő és feltaláló vehette át a 2017. évi Gábor Dénes-díjat

Átadták a 2017. évi Gábor Dénes-díjakat csütörtökön az Országházban, kiemelkedő teljesítményének elismeréséül 13 tudós, kutató, fejlesztő és feltaláló - köztük 3 határon túli magyar alkotó - vehette át az elismerést.A rendezvényen Kövér László, az Országgyűlés elnöke hangsúlyozta, a díj kiosztásának éves rendszeressége azt igazolja, hogy a magyar alkotóerő elismerése nemcsak állami feladat, hanem sokak szívügye az országban.A házelnök jelentős közösségi teljesítménynek nevezte a 2010 óta elért fellendülést, a legfontosabbnak pedig "a történelmi gyökerű" gondok - a népesedési válság, a középosztály gyengesége és a nemzetrészek szétszakítottsága - meghaladása érdekében a fenntartható növekedést nevezte.Az innováció alapjainak megerősítése ezért is fontos feladat - tette hozzá. Kövér László felidézte, hogy kutatási és fejlesztési tevékenységre tavaly több mint 427 milliárd forint jutott, a kutatási területen dolgozók között a kutatók és fejlesztők aránya, valamint a kutatóhelyek száma emelkedett és erősödik a vállalkozások innovációs szerepvállalása.Kiemelte: a kormány tudatában van annak, hogy bővíteni kell a forrásokat, ezért a GDP-arányos támogatás 1,8 százalékra emelkedik 2020-ig a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégiában vállaltak alapján és a szabályozási feltételek is kedvezőbbé válhatnak.Kövér László elismerését fejezte ki egyúttal a díj alapítóinak azért, hogy - mint mondta - nemcsak a magyarországi, hanem a kárpát-medencei magyar műszaki alkotóerőt is elismeri.Gyulai József, a díjat meghirdető Novofer Alapítvány kuratóriumi elnöke hangsúlyozta, hogy a legjelentősebb mérnöki teljesítmények már nem inter-, hanem multidiszciplinárisak, távoli tudományágak együtteséből születnek eredmények és egyre jelentősebb szempont ezek társadalmi-gazdasági hasznossága. Az elméletek alkalmazásában a kutatómérnökök nélkülözhetetlen szerepet játszanak - tette hozzá.Jamrik Péter, a díj alapítója kiemelte, hogy az elmúlt években teljesen új fogalmak - 3D, 5G, e-mobilitás, nanotechnológia, genomika, kvantummechanika, smart city vagy robotsebészet - születtek. A jövő a jelenben már elkezdődött, a jelen feladatai pedig Gábor Dénes jövőképén alapulnak - tette hozzá.A díjatfizikus, csillagász bolygókutatásért, autonóm kistávcsövek fejlesztéséért, automata csillagászati távcsőhálózat tervezéséért,fizikus a lézeres fotoakusztikus spektroszkópián alapuló, a földgáz főbb szennyező komponenseinek mérésében végzett tevékenységéért kapta.orvost többek között az agyműködés és a memóriakonszolidáció kutatásáért,gépészmérnököt a 3D-nyomtatás meghonosításáért, alkatrészek és orvosi implantátumok gyártástechnológiájáért,fizikust pedig a holografikus adattárolás, a háromdimenziós képmegjelenítés, az optikai méréstechnika és komplex optikai rendszerek kutatásáért díjazták.vegyészmérnök a szilíciumalapú félvezető eszközök gyártásfejlesztéséért, a korrózió és az elektrokémiai technológiák kutatásáért,gépészmérnök járműdinamika-, emisszió- és hatásfokjavító, sűrített levegő befúvásán alapuló motorfeltöltési eljárásokért, önvezető rendszerek kidolgozásáért,gépészmérnök a késleltetett rendszerek stabilitáselméletének és nemlineáris rezgéseinek gépészeti alkalmazásaiért,vegyész pedig a ciklodextrintechnológia terén végzett tevékenységgért, gyógyszerészeti segédanyagok, az iparban is hasznosítható nano-tartályok kidolgozásáért, valamint csekély szennyvízkibocsátású tisztítási eljárásáért vehetett át Gábor Dénes-díjat.villamosmérnök többek között az irányított hangsugárzással kapcsolatos találmányaiért, a hiperkardioid vonalsugárzó sikeres világpiaci hasznosításáért,gépészmérnök pedig az első magyar ásványgyapotgyártó technológiáért és egészségipari eszközök fejlesztésért életműdíjban részesült.Az elismerések indoklásai a díjazottak sikeres szabadalmait és találmányait, vállalkozói és oktatási tevékenységét, tudományszervezési eredményeit és társadalmi szerepvállalását is kiemelték.a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) logisztikai mérnök hallgatója, a kétévente meghirdetett, a BME mérnök informatikus hallgatója nyerte el.: előbbit idénnyerte, utóbbi a Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny minden kategóriájának és korcsoportjának első 6 helyezettjét részesítette elismerésben.