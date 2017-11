160 évvel a kabai meteorit megtalálása után összegzik a tudományos eredményeket

Kép forrása: unideb.hu

- közölte Kustár Zoltán főigazgató a helyszínen csütörtökön tartott sajtótájékoztatón.Hozzátette: az elmúlt években különféle tudományos módszerekkel vizsgálták a kabai meteoritot, és most, 160 évvel a megtalálása után eljött az idő, hogy összegezzék ezeknek a kutatásoknak az eredményeit.

Nagy Mihály, a kollégium gimnáziumának nyugalmazott igazgatója, aki az elmúlt években részletesen feldolgozta a meteorit történetét, felidézte, hogy 1857. április 15-én hullott le a meteorit Kaba határában, egy gazda 24 órán belül megtalálta, az elöljáróság pedig úgy döntött, hogy a Debreceni Református Kollégiumnak adják át.Néhány nappal későbba tanárkari ülésen már bemutatta a meteoritot, amelyről. Ez utóbbi tulajdonságát is vizsgálták az elmúlt években a debreceni atommagkutató intézetben, és ezekről az eredményekről szintén beszámolnak a konferencián - tette hozzá.Nagy Mihály elmondta azt is, hogy a kiegyezést követően(A kiegyezést megelőzően a bécsi udvar szerette volna magának megszerezni az időközben világhírűvé vált meteoritot, de azt a református egyházkerület és a kollégium vezetősége sikeresen megakadályozta.)Hozzátette: a Földön fellelt néhány szenes kondrit típusú meteorit - közéjük tartozik a kabai meteorit is - a naprendszer kezdeti, mintegy négy és félmilliárd évvel ezelőtti állapotát őrizte meg számunkra.A becsapódásakor 3000 grammnál valamivel nagyobb tömegű meteorit - amelyből megtalálója, vélhetően aranyrögöt keresve maga is letört egy darabot, majd kutatási célokra vágtak le mintákat - jelenleg csaknem 2600 grammot nyom, páncélszekrényben féltve őrzik, pontos mása látható a kollégium múzeumában - mondta el a szakember az MTI érdeklődésére.Rózsa Péter, a Debreceni Egyetem (DE) ásvány- és földtani tanszékének vezetője szerint a tudományos vizsgálati módszerek fejlődésével újabb és újabb technikákkal vizsgálják a meteorit szerkezetét, összetételét a 2007-ben levágott mintákat felhasználva.E kutatások legújabb eredményeiről és a további vizsgálati tervekről is beszámolnak a november 8-i tudományos konferencián - fűzte hozzá.