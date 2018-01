1953 óta nem állt ilyen közel az emberiség a végítélethez

Előrébb állította a végítélet képzeletbeli óráját tudósok egy nemzetközi csoportja, a mutató azóta nem állt ennyire közel, mindössze két percre az éjféltől, hogy a hidegháború a tetőfokára hágott.



A szakértők a politikusoknak a nukleáris háború veszélyére adott elégtelen válaszával indokolták a lépést csütörtöki washingtoni bejelentésükben. Sorozatban az idei volt a második év Donald Trump amerikai elnökké választása, 2016 óta, hogy a tudósok előrébb állították a végítélet óráját. Tavaly három percről két és fél percre közelítették a mutatót, most ezen faragtak még 30 másodpercet. Két percre legutóbb 1953-ban volt az óra éjféltől.



A mostani "óraállítást" a "nukleáris holokauszt" észak-koreai atomprogram miatti megnövekedett veszélye, a feszült orosz-amerikai kapcsolat, a dél-kínai-tengeri viszályok és egyéb, például az éghajlat-változással kapcsolatos tényezők indokolták a Bulletin of the Atomic Scientists folyóirat szerint.



Kiemelték a diplomácia erodálását a Trump-elnökség alatt. Szerintük a nemzetközi diplomácia gúnyolódássá silányult, ami csak tovább ront a biztonsági helyzeten. Kiszámíthatatlannak tartják, hogy az Egyesült Államok miként gondolkodik a jövőről és nukleáris arzenáljának sorsáról. Aggasztónak tartják Pakisztán, India és Kína elkötelezettségét a nukleáris fegyverkezés mellett.



A bulletint az első amerikai atomfegyvereket kifejlesztő tudósok hozták létre. Tudományos és biztonságpolitikai testülete a chicagói szervezet védnöki testületével, benne 15 Nobel-díjassal konzultálva állítja előre vagy hátra az órát. Amikor megalkották, az óra mutatója hét percre állt az éjféltől.