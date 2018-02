25 éve már megpróbálták lerombolni a World Trade Centert

Ramzi Yousef.

1993. február 26-án óriási robbanás rázta meg New Yorkot és a World Trade Center északi tornyát: a támadók a bombát a mélygarázsba rejtették, és úgy számoltak, ez elég lesz ahhoz, hogy a ledőlő torony romba döntse a másikat is - ledózerolva ezzel a jelképes épületet.A Ramzi Yousef, Mahmud Abouhalima, Mohammad Salameh, Nidal A. Ayyad, Abdul Rahman Yasin és Ahmed Ajaj nevével félmjelzett terrorista csoport cselekménye végül hat halálos áldozattal járt, és több mint ezer ember sérülését okozta. A merényletet 1991-ben tervelték ki, ezt megelőzően az elkövetők közül többen az Al-Kaida táborában jártak. Yousef illegálisan tartózkodott az Államokban, egy hamis iraki útlevelet használt, és politikai menedékjogért folyamodott.Aznap reggel egy kibérelt kisbusszal indultak el a World Trade Center felé, majd egy másik autóval távoztak. A bomba robbanása azonnal tönkretette a World Trade Center elektromos hálózatát, így több százan a liftekben rekedtek, miközben a füst folyamatosan lepte el az emeleteket. Az elkövetők azt tervezték, hogy a füst az épületben maradva lassan öli meg a levegő nélkül maradt embereket, a bent lévők azonban folyamatosan, különböző eszközökkel törték ki az ablakokat. A mélygarázsból indított támadás során hatan azonnal meghaltak, köztük egy hét hónapos terhes nő is. Emléküket a new york-i 9/11 nemzeti emlékhelyen őrzik. Yousef pár órával a detonációt követően Pakisztánba szökött, majd 1995-ben fogták el. Azt mondták, azért követték el a terrorcselekményt, hogy ezzel lerombolják a kapitalizmust.

A támadást követően a World Trade Center március 29-én nyitott ki ismét. A Világkereskedelmi központ tornyait 2001. szeptember 11-én újabb támadás érte, a két, szándékosan beléjük vezetett repülőgéppel végrehajtott merénylet során közel 3 ezer ember veszítette életét.