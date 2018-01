30 éve összefogott a világ, hogy meggyógyítsa az ózonlyukat, és a NASA szerint bevált

2017 szeptemberében az ózonlyuk az Amerikai Egyesült Államok területének két és félszeresét tette ki. Fotó: NASA

Még az 1980-as évek elején fedezték fel a tudósok, hogy a spray-k, hűtők és egyéb kemikáliákból származó klór-fluor-szénhidrogének (CFC) károsítják az ózonréteget. Amikor a napfény eléri a levegőben ezeket az anyagokat, akkor felszabadítja a klór atomokat, amelyek elpusztítják az ózon molekulákat. Ha nincs ózon, akkor nincs, ami megvédje bőrünket és szemünket a Napból érkező káros sugarakkal szemben.

A tátongó ózonlyuk az egész világon megkongatta a vészharangot, így 1987-ben a kanadai Montréálban minden nemzet aláírta a montréáli egyezményt, amely teljesen kivonta a forgalomból az ózonrétegre káros kemikáliákat. Mivel most már egyértelmű bizonyíték van arra, hogy a megállapodás működik, kijelenthető, hogy a vállalkozás a legsikeresebb környezetvédelmi megállapodás az emberiség történetében.A 2005 és 2016 között készült műholdas adatok segítségével a NASA kutatói megállapították, hogy az ózonlyukban található klórszint évente közel egy százalékkal mérséklődik. Ez az első alkalom, hogy a tudósok meg tudták mérni az ózonlyukon belüli kémiai összetételt, és megfigyelték az ózonlebontás csökkenését. Az eredményeket január 4-én a Geophysical Research Letters tudományos folyóiratban tették közzé.Bár ez jó és előremutató hír az emberiség számára, hozzá kell tenni, hogy több évtizedet is igénybe fog venni az ózonlyuk gyógyulása, mivel a CFC-k élettartama 50 és 100 év közé esik. Nagyjából 2060 és 2080 közötti időszakra húzódik össze jelentősen, de még akkor is lehet egy kis rés rajta.