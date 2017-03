400 ezer éves emberi koponyatöredékre bukkantak egy barlangban

Egy nagyjából 400 ezer éves emberi koponyatöredéket fedeztek fel Portugália középső részén: a szakemberek szerint ez a valaha talált legrégebbi emberi maradvány az Ibériai-félszigeten fekvő országban.



A Joao Zilhao vezette nemzetközi régészcsapat a közép-portugáliai Torres Novasban lévő Aroeira-barlangban bukkant rá 2014-ben a koponyatöredékre néhány ősi kőbalta társaságában. A kutatók az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) számoltak be az eredményeikről.



"Ez a Portugáliában talált eddigi legrégebbi, európai szinten pedig az egyik legrégebbi emberi fosszília" - mondta a kutató, hangsúlyozva, hogy Európa ennyire nyugati részén soha nem találtak még a nagyjából 2,5 millió évvel ezelőtt kezdődött és 11 ezer 500 évvel ezelőtt véget ért pleisztocén korból származó megkövesedett emberi maradványokat.



A koponya számos olyan vonást hordoz, amelyekkel együttesen még nem találkoztak a kutatók emberi fosszíliákon. Bizonyos jegyek a neandervölgyiekre, mások egyéb, ugyancsak kihalt primitív emberfélékre utalnak.



A kutatók szerint az, hogy ilyen pontosan sikerült meghatározni a korát ennek a különböző jellegzetességet ötvöző leletnek, segíthet más emberi maradványok korának a megállapításában és talán a neandervölgyiek ősének megtalálásában is.



A kutatók folytatják a munkálatokat a barlangban, remélve, hogy rábukkannak a koponya gazdájának többi maradványára is.