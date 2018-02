54 éve indult el amerikai hódító útjára a Beatles

1964. február hetedikén mintegy négyezer ember búcsúzott a Beatles-től a Heathrow repülőtéren, ezen a napon indult el ugyanis a legendás együttes először az Egyesült Államokba. Hasonló tömeg várta a liverpooli zenekart a John F. Kennedy repülőtéren is, ahol a szűk helyre összezsúfolódott, mintegy háromezres tömegben többen megsérültek. Később kiderült, a reptér sem volt felkészülve arra, hogy ennyien várják majd a Beatlest.









John Lennonék először két nappal később, a The Ed Sullivan Showban léptek fel, ami a mérések szerint 23 millió háztartásban összesen 73 millió embert szögezett a képernyők elé. A Nielsen adatai alapján ez volt az Államok történelmének legnagyobb nézettséget hozó programja abban az időben. Az a sztori is terjedt, hogy a műsor idejére még a bűnügyi statisztikák is visszaestek, bár ezt később cáfolták.



Két nappal később Washingtonban lépett fel a Beatles, közel 8 ezer néző előtt. A koncertek után másodjára is elmentek az Ed Sullivan Showba, ahol újra 70 milliós nézettséget hoztak, majd február 22-én tértek vissza Angliába.



A Beatles összesen három turnét tartott a későbbiekben az Egyesült Államokban, ebből a legsikeresebb koncert az 1965-ös, new york-i fellépés volt, amikor a Shea stadionban 55 ezer ember előtt lépett fel a banda, ez volt minden idők legnagyobb Beatles élő koncertje, és az első olyan koncert a történelemben, amelyet nem koncertteremben vagy színházban tartottak. A Beatles közel 60 amerikai koncertje és turnéi nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a zenekar igazi világmárka legyen.