600 kilométer a hatótávolsága a Samsung új üzemanyagcellájának

A Samsung vállalatcsoport akkumulátorokat gyártó cége az új fejlesztést a jelenleg zajló Észak-Amerikai Nemzetközi Autó kiállításon mutatta be Detroitban.Az új üzemanyagcella már 20 perc leforgása alatt feltölthető kapacitásának 80 százalékára. Ez azt jelenti, hogy hosszabb utazás során alig húsz perc töltési idő alatt ismét csaknem 500 kilométert képes megtenni a jármű. Az akkumulátor sorozatgyártását 2021-re tervezik.

A Samsung SDI jelenleg átépíti, és a közeljövőben ismét megnyitja a Gödön korábban bezárt gyárát, ahol a legmodernebb gépkocsi üzemenyagcellákat gyártja majd. A cég 2018-ra tervezi elérni teljes gyártókapacitását Gödön.A közelmúltban több európai autógyártó is elektromos modellek fejlesztésére vonatkozó beruházást jelentett be. A Daimler 10 milliárd eurót fordítana villanyautók fejlesztésére, 2025-ig tíz ilyen modellel számolnak, és terveik szerint a legerősebb meghajtásúak akár 700 kilométert is képesek lesznek megtenni egyhuzamban. A Porsche novemberben jelentette be, hogy évente 20 ezer modellt értékesítene első, Mission E elnevezésű elektromos autójából, amelyet 2019-ben tervez bevezetni. A Mission E sportautónak várhatóan 500 kilométer lesz a hatótávolsága.