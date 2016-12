60 éves lett a legidősebb gorilla

Többféle ínyencséggel, köztük petrezselymes burgonyapürével bevont kukoricakenyér-tortával köszöntötték csütörtökön, 60. születésnapján a világ legidősebb gorilláját az Ohio államban lévő Columbus állatkertjében.Colo, aki háromszoros anya, tizenhatszoros nagymama, tizenkétszeres déd- és háromszoros üknagymama, nemrég operáción esett át, orvosai szerint jól érzi magát.Több száz látogató gyűlt össze az állatkertben, hogy a Happy Birthday eléneklésével köszöntse a veterán emberszabásút, amely elő is jött színes papírszalagokkal díszített kifutójába, ahová többféle tortát is elhelyeztek neki.Colo volt az első állatkertben született gorilla a világon. Az őt köszöntő látogatók között volt olyan, akit kislányként vitt el az édesapja, hogy megnézzék inkubátorában az újszülöttet 1956-ban.Colo már két évtizeddel tovább élt a fogságban élő gorillák várható élettartamánál. Magas kora az állatorvosi ellátást, a táplálást és a legmodernebb terápiás eljárásokat dicséri, amelyek segítenek meghosszabbítani az állatkert lakóinak életét.Colo mellett egy másik gorillamatuzsálem is él az Egyesült Államokban: a legidősebb hím gorilla, az 55 éves Ozzie otthona az atlantai állatkert.