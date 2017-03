˝Menetiránnyal szemben˝ kering egy aszteroida

Legalább egymillió éve kering "menetiránnyal szemben" egy kis aszteroida a Jupiter pályájának közvetlen közelében.



A mindössze három kilométeres kőzet már mintegy ezer kört megtett a szokásos "menetiránnyal" szemben - mondta el Paul Wiegert, a kanadai Londonban lévő Nyugat-Ontariói Egyetem kutatója, aki munkatársaival a Nature című tudományos lapban mutatta be vizsgálatai eredményét.



A csak 2015-ben felfedezett aszteroida keringés közben nemcsak a Jupiterrel, hanem az azt követő mintegy hatezer másik aszteroidával való összeütközést is elkerüli.



A Naprendszer szinte minden égiteste ugyanabban az irányban kering, mint a Föld a Nap körül. Csupán mindössze egymillió aszteroida ismert, amely a "forgalommal szemben" mozog. De a most bemutatott, BZ509 katalógusszámú aszteroida az egyetlen, amely ilyen közel van egy bolygó pályájához.



A Jupiter nehézségi erejének előbb-utóbb magához kellene vonzania az aszteroidát vagy eltérítenie pályájáról. Meglepő módon azonban a csillagászok számításai szerint a BZ509 már legalább egymillió éve stabil pályán mozog, ráadásul ez így marad legalább további egymillió éven át.



"A Jupiterhez egy kör megtétele alatt kétszer kerül viszonylag nagyon közel, de egyik alkalommal a Jupiter pályáján kívül, másik alkalommal azon belül van, így a bolygó zavaró hatásai érdekes módon kiegyenlítik egymást" - mondta Martin Connors, a kanadai Athabasca Egyetem kutatója.