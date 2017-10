A 3D-nyomtatás orvosbiológiai felhasználását járják körül kutatók Pécsett

A háromdimenziós nyomtatással előállított protézisek, a személyre szabott medicina, a szövetnyomtatás és a rehabilitációs robotika témaköreit is felöleli a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Szentágothai János Kutatóközpontjában csütörtökön kezdődő interdiszciplinális konferencia.A felsőoktatási intézmény MTI-nek eljuttatott tájékoztatója szerint a kétnapos tanácskozáson a 3D-nyomtatás orvosbiológiai felhasználását járják körül a 15 országból érkező előadók.

Három szekcióban összesen 39 előadást tartanak 15 témáról, amelyek három workshoppal is kiegészülnek - tájékoztatott az egyetem.A PTE közölte:A programokon ingyenes, ugyanakkor regisztrációhoz kötött a részvétel.A tanácskozás két bioprinting-szekciója is foglalkozik a 3D-nyomtatásnak az orvosi biológiában betöltött szerepével.- áll az írásos összegzésben.Utóbbiról azt írták: a technológia már ma is képes bőr- és csontszövet előállítására, amely segítségével új lehetőségek nyílnak meg a súlyos égési sérülésekkel küzdők és balesetet szenvedők kezelése terén. A remények szerint a belátható jövőben teljes emberi szervek - köztük szív és máj - előállítására is mód nyílik - fűzték hozzá.A közlemény a PTE 3D-programjáról felidézte, hogy a 2015-ben megalakult, négy kar oktatóit és hallgatóit tömörítő kutatócsoport 1,8 milliárd forint pályázati támogatást nyert el céljai megvalósítására.A PTE arra is felhívta a figyelmet, hogy egészségügyi újításokkal foglalkozó start-upokat, kutatási projekteket, megvalósítás előtt álló ötleteket is vár az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) által életre hívott és támogatott EIT Health-program a pécsi konferencia ideje alatt a helyszínen.