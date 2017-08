A dinók evolúciójának hiányzó láncszeme lehet a tudósok szerint a Chilesaurus

A húsevőre hasonlító, de növényevő Chilesaurus lehet a hiányzó láncszem a dinoszauruszok két nagy családja között egy szerdán megjelent tanulmány szerint, amely az őslények evolúciójának felülvizsgálatát szorgalmazza.

A Chilesaurus valóban segít betölteni a dinoszauruszok két nagy rendje - a hüllőmedencéjű theropodák és madármedencéjűek - közötti űrt

- magyarázta Paul Barrett, a londoni természettudományi múzeum munkatársa, a tanulmány társszerzője."A felfedezés segít megérteni, hogyan alakult át az egyik fajta dinoszaurusz egy teljesen különböző másikká" - tette hozzá.A kutató által az "egyik legmegtévesztőbb és legelbűvölőbb dinoszaurusznak" nevezett állatot 2004 februárjában egy hétéves kisfiú találta meg Chilében. A gyermek geológus szüleit kísérte el az Andokba, amikor véletlenül ráesett a jurakor vége óta, mintegy 150 millió éve a sziklákban rejtőző kövületekre.A Chilesaurus azonnal kíváncsivá tette a kutatókat sajátos tulajdonságai miatt:A feje olyan, mint egy húsevőé, de a foga lapos, mint egy növényevőé, (e nélkül nem tudta megőrölni a növényi táplálékot).Egy 2015-ben megjelent tanulmány nyomán a kutatók a Chilesaurust a therapodák (két lábon járó hüllőmedencéjű dinoszauruszok) családjába sorolták be a külső jellegzetességei miatt. Ezek között tartjuk számon a híres húsevő Tyrannosaurust és a Velociraptort.azonban Paul Barrett és kollégája, Matthew Baron, a Cambridge-i Egyetem munkatársaA Proceedings of the Royal Society B. című tudományos folyóiratban megjelent tanulmányukban besorolták a Triceratop, az Iguanodon és a Sztegoszaurusz mellé.A kutatók vélekedése szerint a Chilesaurus lehet a hiányzó láncszem a növényevő és a therapoda dinoszauruszok között.Ennek a két csoportnak 220-250 millió éves közös felmenői voltak, és ettől a közös őstől két rend származott: a húsevő hüllőmedencéjű therapodák és a növényevő madármedencéjűek - mondta Paul Barett.A tanulmány szerint a Chilesaurus feltehetően a madármedencéjűek igen korai tagja volt. Medencéje és lapos fogai vannak, de nincsen csőre, amely révén átmeneti fajtát képezhetne a két család között."A Chilesaurus révén látható, hogy egy húsevőre hasonlító kétlábú állat hogyan alakulhat át valami mássá, egy jövőbeli növényevővé" - így Paul Barrett.A felfedezés megerősíti a két kutató márciusban megjelent korábbi tanulmányát, amelyben megkérdőjelezték a dinoszauruszok tudományos besorolását. Száz év óta a dinoszauruszokat két nagy csoportra osztják: a hüllőmedencéjűekre (ezek közé sorolják a therapodákat) és a madármedencéjűekre. A korábbi tanulmányban a két kutató kétségbe vonta ezt a besorolást, azt állítva, hogy a therapodák és a madármedencéjűek ugyanahhoz a csoporthoz tartoztak.