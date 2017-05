A disznódelfin is felkerülhet a kihalt állatok listájára

Kihalás fenyegeti a világ legkisebb cetfaját, a kaliforniai disznódelfint - derül ki a Természetvédelmi Világalap (WWF) MTI-nek küldött közleményéből.



A WWF frissen publikált elemzése szerint a tenger pandájának is nevezett cetfajból (Phocoena sinus) napjainkra körülbelül 30 példány maradt fenn, ezek kizárólag Mexikó partjainál, a Kaliforniai-öbölben élnek.



A vaquitának is nevezett, mindössze egy-másfél méteresre megnövő, nagyjából 40 kilogrammos delfinek fennmaradásáért a szervezet azonnali, kollektív fellépést sürget.



A WWF szerint a mexikói, az amerikai és a kínai kormány együttes, összehangolt cselekvésére van szükség a világ legveszélyeztetettebb tengeri emlősének megóvásáért.



A kaliforniai disznódelfineket leginkább az egyenes vonalban kifeszített, úgynevezett kopoltyúhálók használata fenyegeti. Bár két évre betiltották Mexikóban, a helyi halászok többsége a használatukat, ráadásul az ideiglenes tilalmat május végén feloldják.



A kopoltyúhálós halászat 2011 és 2016 között a vaquitapopuláció 90 százalékos csökkenését okozta.



"Nincs még 60 éve, hogy felfedeztük a kaliforniai disznódelfint, de az emberek már most a kihalás szélére sodorták. Rendkívül alacsony egyedszámuk azt mutatja, hogy a faj és élőhelye megmentésére tett erőfeszítéseink kevésnek bizonyultak. Ha nem teszünk azonnali, határozott lépéseket, örökre elveszíthetjük a vaquitát" - mondta Jorge Rickards, a WWF Mexikó igazgatója.



A WWF felszólította a mexikói kormányt, hogy állandó jelleggel tiltsa meg a kopoltyúhálók használatát és távolítson el minden elszabadult hálódarabot, hogy a delfinek ne akadhassanak bele, valamint készítsen átfogó stratégiát arra, hogy milyen alternatív felszerelésekkel láthatják el a halászokat.



A faj megmentéséért Leonardo DiCaprio Oscar-díjas színész, a WWF amerikai kuratóriumi tagja is kiállt, aki közösségi portálokon buzdítja az embereket arra, hogy a WWF oldalán át kérjék a mexikói elnököt a Kaliforniai-öböl megmentésére és a helyi halászok támogatására.



Enrique Pena Nieto a Twitteren válaszolt a filmsztárnak: "Köszönöm Leonardo DiCapriónak és a WWF-nek, hogy segítenek felhívni a figyelmet a vaquiták helyzetére. Mexikó mindent megtesz azért, hogy megakadályozza a faj kihalását. A mexikói haditengerészet járőrhajói nagy erőkkel felügyelik a disznódelfin élőhelyét, a védett zóna nagyságát az eredeti háromszorosára növeltük".



A disznódelfin úgynevezett járulékos fogásnak, vagyis nem szándékos zsákmánynak számít: populációjának csökkenését az okozza, hogy a területen élő másik, szintén súlyosan veszélyeztetett fajra, a totoaba halra halásznak, a kis delfin pedig beleakad a kivetett hálókba.



A totoaba úszóhólyagjának sokan gyógyhatást tulajdonítanak, így - főként Kínában - rendkívül nagy rá a kereslet. A WWF arra szólítja fel az Egyesült Államokat és Kínát, hogy működjenek együtt Mexikóval a totoaba halból készült termékek illegális kereskedelmének megfékezéséért.