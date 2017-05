A Földből lehetségesen kiszakadt értékes kisbolyó halad az űrben

A NASA már korábban bejelentette, hogy a szeretnének küldetést szervezni a 16 Psyche nevű aszteroidához, ami úgy 10 trillió amerikai dollárnak megfelelő vasat tartalmaz - írja az Offline . A NASA-nak természetesen nem a világgazdaság összeroppantása a célja az aszteroidával: tüzetesen meg akarják azt vizsgálni. Nemcsak a magas vastartalom érdekes számukra, hanem az is, hogy a kisbolygó majdnem teljesen jég- és kőzetmentes, amit néhány tudós szerint a folyamatos ütközések is okozhattak. Más kutatók azt is tovább elemeznék, hogy ez az objektum egy Földhöz hasonló bolygó magja lehetett-e egykor – ez lenne az első olyan eset és lehetőség a NASA-nak, melynek köszönhetően egy csupasz vasmagot vizsgálhatnának.

A 16 Psyche egy nagyméretű kisbolygó. 1852. március 17-én fedezte fel Annibale de Gasparis Nápolyban. A görög istennőről, Psychéről nevezte el a 16-ik kisbolygót. A Psyche a legnagyobb tömegű az M típusú kisbolygók között.

A NASA eredetileg 2023-ban indította volna küldetését a 16 Psyche-re, de a friss hírek szerint már 2022-ben el tudnak indulni, 2026-ban pedig el is érhetik az értékes égitest felszínét.