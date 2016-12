A Földet körülvevő sugárzási övezet vizsgálatára kutatóműholdat küldött az űrbe Japán

A Van Allen sugárzási övezet egy főként energiában gazdag protonokból és elektronokból álló "öv" a Föld körül. A japán kutatók többek között ezeknek a részecskéknek az eredetét próbálják felderíteni. Az Epsilon-típusú, szilárd hajtóanyagú hordozórakéta a Japán déli részén, Kjusú szigetén lévő Ucsinura űrállomásról emelkedett az űrbe a japán űrügynökség (JAXA) közlése szerint.



A 26 méter hosszú, háromszintes hordozórakéta a második Epsilon-típusú. Az elsőt 2013-ban lőtte fel Japán, ezzel hatalmas lépést tett űrhajózása történetében. Ezek a rakéták nemcsak könnyebbek, hanem olcsóbbak is a korábbi típusoknál.



A második Epsilon-rakéta mesterséges intelligenciával is fel van szerelve, amelynek révén a rakéta magát is ellenőrizheti. A korábbihoz képest ez a rakéta 30 százalékkal több súlyt, 590 kilogrammot is képes felvinni az űrbe. Fedélzetén található a 350 kilogrammos ERG-műhold, amely a James Van Allen amerikai fizikusról, tudósról elnevezett sugárzási övezetet vizsgálja.



Az ERG-műhold röppályája a sugárzási övön át vezet majd, megfigyeli az elektronokat és az elektromágneses mezőket, tanulmányozza azokat a jelenségeket, amelyek a műholdak hibás működését és az esetenként előforduló szakadozott kommunikációt okozzák.



A Van Allen-övezetet az első amerikai műholdak, az 1958 januárjában felbocsátott Explorer-1 és a két hónappal később felbocsátott Explorer-3 mérései alapján fedezték fel. A mérőműszereket James Van Allen, az Iowai Egyetem fizikusa tervezte, így róla nevezték el a Földet körülvevő, és általa megjósolt sugárzási övezetet.



A megfigyelések alapján a Van Allen sugárzási övezet két vastag gyűrűből áll. A belső öv a Föld felett 2000 kilométertől 5000 kilométerig terjed és nagy energiájú elektronokból, valamint pozitív ionokból áll. A külső öv körülbelül 6-10 ezer kilométer vastag, legsűrűbb része 15-20 ezer kilométer magasságban van. A külső övet, amely főleg elektronokból áll, 1959-ben a Pioneer-1 űrszonda fedezte fel. A két zóna nem válik el élesen egymástól.



2012-ben a NASA Van Allen-ikerszondájának műszerei egy új, ideiglenes harmadik gyűrűt fedeztek fel, amelyet szupernagy energiájú elektronok alkottak a Van Allen-övezet külső gyűrűjében 19 100 és 22 300 kilométerre a Föld felszínétől. A kozmikus sugárzás ezen stabil gyűrűje több mint négy hétig tartott, majd váratlanul eltűnt egy bolygóközi lökéshullám nyomán.



Az övezet öveire hatással vannak a napviharok és a kozmikus időjárás, és ezért jelentős mértékben kiterjedhetnek. Amikor ez megtörténik, az veszélyt jelent a távközlésre, a GPS-műholdakra és az űrben lévő emberekre.