A Hanuka nem karácsony, a pravoszláv ünnep január 6-án kezdődik - ma már mindenütt ajándékoznak

A karácsony a cigányok legfontosabb ünnepe. Bármilyen messze is vessen a sors egy romát, ilyenkor visszatér a szülői házba, hogy családtagjaival közösen ünnepeljék Jézus születésének napját. A szokásokat, hagyományokat vizsgálva kiderül: sokáig nem dívott az ajándékozás, most is főként a kicsik kapnak meglepetést. Jellegzetes, hogy elhunyt szeretteiket meglátogatják, köszöntik és megvendégelik a temetőben: feldíszített fenyőfával, étellel és itallal érkeznek.