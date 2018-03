A kamaszok biztonságáért: iskolai óvszer-automatákért küzd egy magyar vállalkozás

Túl prűdek a felnőttek

„Az automata mellé kellene egy kis szoba is" – írja olvasónk az itthoni viszonyok közt formabontó kezdeményezésről, amelynek célja az lenne, hogy minél több iskolában juthassanak a kamaszok óvszerhez. Ez pedig csak egy példája a legtöbbször még ennyire sem finom ellenreakcióknak a témával kapcsolatban. Az elmúlt két évben ugyanis, mióta az ötletgazda próbálja elfogadtatni a szerkezetet, szinte csak hideg fogadtatásban részesül.Pedig a kamaszok akkor is szexelnek, ha a felnőttek nem hajlandók tudomást venni róla. A prüdériánkkal pedig csak a nem kívánt terhességek és a nemi betegségek előfordulásának esélyét növeljük, állítják egyöntetűen a szakértők is.

A magyar kutatások azt mutatják, hogy a kamaszok átlagosan 14 éves korukban létesítenek először szexuális kapcsolatot. A fiúk legkorábban 10, a lányok 11 évesen szexelnek.

A kamaszok is vágynak rá

Olvasónk, Gábor egyetért. – Az ókonzervatív látásmód, hogy házasság előtt nincs szex ,még akkor se lenne betartható, ha törvény tiltaná. Ilyen legfeljebb az arab országokban van. Be kell látni, és kezelni kell a tényt: a tinédzserek a szexuális életüket már jóval nagykorúságuk előtt megkezdik, sőt akár már 16 évesen gyereket is szülnek – írja, és hozzáteszi, alapvetően általános iskola felső tagozatától kötelezővé kellene tenni a szexuális oktatást, és igen, akár óvszer-automatákat is üzembe helyezni az oktatási intézményben. – A cél a védekezés legyen, és ne az elkerülés, mert az elkerülhetetlen, hogy 14 évesen valaki elveszítse a szüzességét – vélekedik.Másik olvasónk, Nóra szerint is nevetséges az álszent konzervativizmus, amivel kezelik az egész dolgot. – Egy csomóan már az általános iskolában elkezdenek szexelni, pont amiatt a kretén felfogás miatt, amely szerint a kamaszok még túl kicsik ahhoz, hogy beszéljünk nekik a szexről – teszi hozzá harcosan.Dr. Hevesi Kriszta szexuálpszichológus mélységesen egyetért azokkal, akik szívesen látnának óvszer automatákat az iskolákban. – Az a baj, hogy rendkívül prűdek vagyunk. Attól viszont még, hogy elfordítjuk a fejünket, és nem veszünk tudomást a dologról, a tinédzserek szexelnek – mondja, és elmagyarázza, nem azért, mert felelőtlenek vagy buták, hanem mert a kamaszkor a legimpulzívabb életszakasz. A rövid távú és biztos kielégülés, amit a szex okoz, ekkor sokkal fontosabb, mint a bizonytalan, hosszú távú következmények. Pedig azokból is van bőven.– Magyarországon a második leggyakoribb műtéti beavatkozás az abortusz, de már az is elég ijesztő, ha a legismertebb elkapható nemi betegségeket vesszük sorra. A HIV, az AIDS, a HPV és az ezzel járó méhnyakrák, vagy fiúknál a szájrák, esetleg gégerák, sokkal súlyosabb problémákat okoz annál, mint hogy megérje hallgatni a témáról – avat be a szexuálpszichológus. – Az, hogy óvszer-automatákat helyezünk el az iskolákban, nem azt jelenti, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét valamire, amire nem kéne. Nem fog a homlokára csapni, hogy „Jaj, szexelnem kell!", mert meglátott egy ilyen szerkezetet. Viszont anonim módon, pár másodperc alatt, feltűnés nélkül hozzájuthat egy óvszerhez, ami a betegségeken túl még a nem kívánt terhességtől is megóvhatja – hívja fel rá a figyelmet Hevesi Kriszta, és rámutat, sokszor nekünk, felnőtteknek is rendkívül kínos az óvszervásárlás, gondoljunk csak bele, milyen lehet ez egy kamaszgyereknek!

Óvszert venni ciki

Szexuális ébredés és Rachel Green



Egy friss kutatás szerint az emberek szexuális tudata átlagosan 15 éves kor körül szilárdul meg igazán. Persze van különbség fiúk és lányok között: előbbiek valamivel hamarabb (14,8 év), míg az utóbbiak kicsit később (15,5 év) válnak „szexuálisan tudatossá". A felmérésben részt vevők 62 százaléka azt vallotta, hogy egy színész vagy színésznő játszott ebben fontos szerepet, ám a testvér barátja is sokaknak adta meg a kezdő lökést. A Jóbarátok filmsorozat szereplői, különösen a Rachelt alakító Jennifer Aniston például számos ma már felnőtt férfinak ébresztette fel a szexuális fantáziáját.

Megalázó, szögezi le olvasónk, Kinga, aki tinédzserként barátnőivel átélt egyet s mást. – Volt, hogy óvszervásárlás közben rosszalva tudakolták a korunkat az eladók, a gyógyszertárban pedig egy esemény utáni tabletta kiváltása miatt kaptunk „forró vizet" a nyakunkba. Persze, fiatalok voltunk, de legalább megpróbáltunk az adott helyzethez mérten felelősen dönteni. Pedig ezek az élmények, és az, hogy otthon sem lehetett segítséget kérni, nem könnyítették meg a dolgunkat – meséli keserűen.Hevesi Kriszta is kihangsúlyozza, nem az a kérdés, hogy szexel-e a gyerek vagy nem, hanem az, hogy ezt óvszerrel vagy anélkül teszi-e. – Ott a legkisebb a nem kívánt terhességek száma, ahol szabadon lehet beszélni a témáról. A skandináv országok és a Benelux-államok, köztük is Hollandia ért a legjobban szót a fiatalokkal. Ott már nem az a kérdés, hogy ilyen automatákat használhatnak-e. A minél nagyobb hatásfokért dolgoznak folyamatosan, arra szerveznek kampányokat, hogy megtanítsák jól alkalmazni a különféle védekezési módokat – mondja, és hozzáteszi: erre egyébként a magyar kamaszok is vevők lennének.– Tapasztalataim szerint a felnőtteken múlik, hogy elég információhoz jutnak-e a tinédzserek.Szexuálpszichológusként, ha már beengednek egy iskolába előadást tartani, akkor nyert ügyünk van, a dolgunkat el tudjuk végezni, sokszor még a tanárok is csillogó szemmel jönnek ki. De sajnos gyakran ütközünk ellenállásba: akadt olyan iskola, ahol egy becsomagolt óvszert nem lehetett megmutatni a felvilágosító előadás végén, és olyan is, ahol az igazgató kerek-perec közölte, hogy az ő iskolájában a diákok nem foglalkoznak ilyesmivel – fejezi be.