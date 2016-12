A kihalás felé rohan a világ leggyorsabb állata

A kihalása felé rohan a gepárd, a világ leggyorsabb állata egy tanulmány szerint, amely a Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) amerikai tudományos folyóirat legújabb számában jelent meg.



Jelenleg kevesebb mint 7100 gepárd él szabadon a világban, 99 százalékuk Afrikában, területük mindössze 9 százaléka a korábbinak.



Korábbi becslések szerint - amelyek nem szerepelnek a Londoni Zoológiai Társaság (ZSL) és az amerikai Vadvédelmi Társaság (WCS) által végzett tanulmányban - a gepárdpopuláció létszáma a 20. század elején mintegy 100 ezer egyed volt.



"A gepárd egyenesen a kipusztulása felé rohan, és sürgős intézkedések híján gyorsan kihalhat" - írta a ZSL közleményében.



Az ázsiai gepárdból mindössze 43 egyedet számláltak össze Iránban. Zimbabwében a gepárdpopuláció 16 év alatt 1200-ról 170-re csökkent.



"Arra a következtetésre jutottunk, hogy a fajt sokkal inkább fenyegeti a kihalás, mint korábban hittük" - mondta a kutatást vezető Sarah Durant, aki szerint a gepárdszámlálás a nagymacskák "diszkrét természete" miatt nehéz feladat.



A gepárd az óránkénti 120 kilométeres csúcssebessége ellenére a leggyengébb ragadozónak számít. Hatalmas, húsevők által ritkán lakott területekre van szüksége, hogy ne kelljen elviselnie a nála félelmetesebb vadászok - oroszlánok és leopárdok - konkurenciáját.



A gepárdok mintegy 77 százaléka védett területeken kívül él, így ki vannak téve az orvvadászoknak és az élőhelyüket veszélyeztető emberi tevékenységeknek.



A tanulmány szerzői szeretnék, hogy a gepárdot vegyék fel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) veszélyeztetett fajokat felsoroló vörös listára, hogy nagyobb védelemben részesüljön.