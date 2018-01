A kutyák is influenzával küzdenek az Egyesült Államok néhány részén

Az amerikai Cornell Egyetem állategészségi központjában dolgozó Amy Glaser szerint a közelmúltban Floridában, Kentuckyban, Tennesseeben, Ohio délnyugati részén és Kalifornia középső, part menti területein is jelentettek már jó néhány esetet - írta a medicalxpress.com.



A szakember elmondta, hogy két influenzavírus-törzs, a 2004-ben azonosított H3N8 és a 2015-ben feltűnt H3N2 fertőzhet a kutyák körében.



Az Amerikai Állatgyógyászati Egyesület elnöke, Michael Topper elmondta, hogy a kutyainfluenza egy erősen fertőző légúti megbetegedés, amelyet az influenzavírus A okoz. A szakember szerint a vírussal érintkező kutyák majdnem mindegyike megfertőződik, ugyanakkor az esetek többsége enyhe lefolyású. Az ebek más kutyáktól vagy szennyezett etető- és itatótálak, illetve játékok révén kaphatják el a betegséget.



Topper szerint a kutyainfluenza egy még "felemelkedőben lévő betegség", és az Egyesült Államokban élő kutyák többsége még nem találkozott vele. Ez azt jelenti, hogy a megfertőződött állatok nagyjából 80 százalékánál influenzaszerű tünetek jelentkeznek, például köhögés, tüsszögés, orrfolyás, bódultság, láz és/vagy étvágycsökkenés.



Glase szerint a fertőzött állatok egy részénél hányás vagy hasmenés is jelentkezhet. "A kutyák többsége felépül, de némelyiküknek szüksége lehet orvosságra a másodlagos bakteriális felülfertőződés megakadályozása érdekében, amely kezeletlenül veszélyes lehet" - húzta alá a szakember.



A szakemberek szerint a kutyainfluenzával fertőzött ebeket el kell különíteni a többi kutyától, a betegség továbbterjedésének megakadályozása érdekében.



Glaser szerint, noha nem minden esetet jelentenek be, de kutyainfluenza-járvány még sosem tört ki országos szinten, mert "az embereket sújtó influenzával ellentétben, a kutyainfluenza-járványok mindig



A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kutyainfluenza emberre nem veszélyes.