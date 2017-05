A kutyák morgását jól megérti az ember

honlapján jelent meg az a tanulmány, amit az ELTE etológia tanszékének négy kutatója jegyez, és arról szól, hogy a kutyák morgása milyen körülmények között hogyan hangzik az emberek számára, mit szűr le egy emberi hallgató egy kutya morgásából.Kutatásaikban egész pontosan azt vizsgálták, hogy mi történik egy állat-ember kommunikáció során, egy hangadás hogyan kódolja a hangadó érzelmi állapotát, hogy milyen hangtani jellemzők segítenek az embernek (vagy akár más állatoknak) megérteni egy másik faj tagjának a jelzéseit.„A hangok struktúrája bizonyos egyszerű, és biológiailag meghatározott szabályszerűségek mentén tükrözi a hangadó érzelmi állapotát. Ez azért lehetséges, mert az emlősök hangképző szerveinek működése és annak idegi szabályozása alapvetően nem különbözik. Azaz a hasonló érzelmi változások hasonló élettani folyamatokon keresztül hasonló módon befolyásolják a hangadást, és ez segít megkülönböztetni egy ijedt sikoltást egy agresszív üvöltéstől függetlenül attól hogy milyen faj adta ki a hangot." – írta a 444.hu-nak részletekről a tanulmány egyik szerzője, Faragó Tamás, az ELTE-n futó Családi Kutya Program kutatója.Ezek a szabályszerűségek jelennek meg a különböző ugatásokban is. Azt a kutatócsapat korábbi vizsgálatai már megmutatták, hogy az emberek ezek mentén képesek elkülöníteni a különböző helyzetekben felvett ugatásokat.A morgás viszont izgalmasabb eset: ha összehasonlítjuk a farkas és a kutya hangkészletét, akkor azt látni/hallani, hogy a farkasok csak nagyon speciális esetben, területük védése közben ugatnak, addig a kutyák szinte mást se csinálnak és ez a fő hangadási formájuk. A feltételezések szerint ez a háziasítás folyamatának egy mellékterméke lehetett és fontos szerepet tölthet be a kutyák emberekkel való kommunikációjában.„Ezzel szemben a morgás úgy tűnik, sokkal hasonlóbb maradt a két faj között, de az, hogy nagyon eltérő érzelmi állapotban (agresszió vs. játék) is használják, különösen érdekessé tette a számunkra. Úgy tűnik, hogy ebben az esetben is tetten érhetőek az emlegetett szabályszerűségek és a morgások struktúrája is tükrözi a kutyák érzelmi állapotát: a játékos morgások magasabb frekvenciájúak, rövidebb morranások pulzáló sorozatai, míg az agresszív morgások mélyebbek, elnyújtottak."A kutatás során három helyzetben gyűjtöttek morgásokat: gazdával való rongyozós játék közben, mikor egy idegen lassan, lépésről-lépésre, meredten a kutya szemébe nézve közeledik, és amikor a kutya egy csontot véd egy másik kutyától.A kutatók azt találták, hogy az emberek a morgás helyzetének megfeleltethető érzelmet tulajdonítottak a kutyának. A csontőrző morgást magasan agresszívnak értékelték, de a többi érzelmi skálán alacsony pontokat adtak rá, a fenyegető morgást szintén agresszívnek pontozták, de kicsit kevésbé mint a csontőrzőt, viszont itt már megjelent a félelem is az értékelésekben.