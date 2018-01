A kutyákra jellemző viselkedéssel lehetne szimpatikusabbá tenni a robotokat az ELTE kutatói szerint

Az ELTE kutatói szerint sokunkban ellenérzést váltanak ki az emberhez nagyon hasonlító robotok. Ugyanakkor a világban egyre nagyobb szerepet kapnak a robotok, egyes jövőkutatók úgy vélik, pár évtized múlva már mindenhol robotok fognak minket körülvenni - olvasható az ELTE közleményében.



Megoldást keresve a problémára az ELTE Etológia Tanszék munkatársai arra jutottak, hogy a robotok elfogadtatására tervezésük során inkább az állatok viselkedését kell alapul venni.



Az Etológiai Tanszéken már korábban, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködve fejlesztettek egy olyan robotot, amely a kutya viselkedésén alapuló érzelmi megnyilvánulásokat mutatott, például csóválta az antennáját, amikor örült, és behúzta, amikor félt - számol be a kommünikében Miklósi Ádám, a tanszék vezetője.



A közlemény szerint a kutya több okból is ideális faj a robotok viselkedésének modellezéséhez: a kutya és az ember nagyon jól tud kommunikálni egymással, a kutya élethosszig tartó kötődést alakít ki az emberekkel, az emberek pedig többnyire családtagként kezelik őt.



Egy kérdőíves kutatásban az Etológia Tanszék munkatársai arról kérdeztek meg különböző korú embereket, hogy mit szeretnek a kutyájukban, illetve hogy általában véve miket tartanak a kutyák előnyös tulajdonságainak. Ebből kiderült, hogy a kutyák, szemben a robotokkal, hűségesek, ragaszkodóak, feltétel nélkül szeretnek, okosak, egyéniségük van és érzelmeket mutatnak.



"Ha elérjük, hogy a robotok jövőbeli felhasználói hasonló tulajdonságokat lássanak bele majdani robotjukba, akkor könnyebben tudják majd társként elfogadni őket az otthonaikban" - idézi a közlemény Konok Veronikát, a Computers in Human Behaviour című szakfolyóiratban megjelent publikáció első szerzőjét.



A kutatók arról is megkérdezték a kérdőíves válaszadókat, hogy szerintük miből látszik egy kutyán, hogy hűséges, okos, ragaszkodó. A válaszokból kiderült például, hogy a legtöbb ember szerint a kutya a ragaszkodását és hűségét farkcsóválással, testi kontaktussal, a gazda közelségének keresésével, és azzal fejezi ki, hogy mindig a gazdát részesíti előnyben más emberekkel szemben.

Ezért jutottak arra a következtetésre a kutatók, hogy ha ezekkel a tulajdonságokkal ruházzák fel a robotokat, akkor a felhasználók kedvelni fogják őket és hosszú távú kapcsolat alakul ki közöttük.



Gácsi Márta, a kutatás vezetője szerint ezzel ugyanakkor nem fogják a robotok átvenni a háziállatok helyét, csak az emberek és a robotok közti együttműködés válhat hatékonyabbá.