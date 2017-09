A legénység maradványaival együtt találták meg a tengeralattjárót

A legénység maradványaival együtt találtak meg egy első világháborús német tengeralattjárót Belgium partjainál - közölte kedden Carl Decaluwé, Nyugat-Flandria kormányzója.



A roncsot még júniusban fedezte fel egy búvár Oostende partjainál, az Északi-tenger fenekén, 25-30 méteres mélységben.



"Ez egészen egyedülálló lelet" - jegyezte meg Decaluwé, hozzátéve, hogy a 27 méter hosszú és 6 méter széles tengeralattjáró szinte tökéletes állapotban van, és még a legénység 23 tagjának maradványait is megtalálták benne. A maradványok azonosítása jelenleg is folyik.



A tartományi kormányzó felidézte, hogy a német haditengerészetnek három nagy tengeralattjáró-bázisa volt tízezer fős személyzettel Belgiumban a háború idején. A német csapatok több mint 2500 hajót süllyesztettek el a belga partoknál az 1914-től 1918-ig tartó háborúban.



A most megtalált tengeralattjáró valószínűleg azután süllyedt el, hogy egy, a németek megfékezésére szolgáló víz alatti aknának ütközött.



A lelet védelme érdekében a hatóságok nem hozzák nyilvánosságra a hullámsír pontos koordinátáit.