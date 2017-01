A nácik által zsákmányolt festményt ad vissza a Dr. Oetker

Melegedőket nyitottak a nagy hidegben

Olyan hideg volt az elmúlt napokban, és lesz is még, hogy jólesik kicsit átmelegedni addig is, amíg az ember hazaér. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján felsorolja az erre kijelölt helyeket. Több településen az önkormányzat, illetve civilek is gondoskodtak arról, hogy legyen hová menni a hidegben.