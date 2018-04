A Nap elvándorolt testvéreit keresik a csillagászok

Mintegy 350 ezer csillag kémiai profiljának feltérképezése révén keresi egy nemzetközi kutatócsoport a Nap "eltűnt testvéreit", azokat a csillagokat, amelyektől születésük után elszakították a galaktikus erők. A négy éven át tartó kutatás során azonosították a Tejútrendszerben lévő csillagok kémiai összetételét, hogy egyezéseket keressenek a Nappal.



Gayandhi De Silva, a Sydney-i Egyetem vezető tudósa szerint a csillagok kémiai összetétele segíthet megtalálni ősi rokonaikat, és megérteni, hogyan formálódott az univerzum az ősrobbanás után, 14 milliárd évvel ezelőtt. A szakértő szerint egyedülálló adatgyűjteményről van szó. A Nap a becslések szerint 4,5 milliárd évvel ezelőtt alakult ki egy csoport más csillaggal együtt, amelyek aztán később elszakadtak egymástól és szétszóródtak a Tejútrendszerben. De az ugyanabból a csillaghalmazból származó csillagok ugyanolyan kémiai összetételűek.



A csillagászok csúcstechnológiával készült színfényképező berendezést (spektrográfot) használtak a Sydneytől 490 kilométerre északnyugatra, Coonabarabran közelében lévő óriási Anglo-Ausztrál Teleszkópon a csillagok kémiai összetételének elemzésére.



Martin Asplund, a canberrai Ausztrál Nemzeti Egyetem (ANU) professzora elmondta, hogy a Galaktikus Régészeti Kutatás (Galactic Archaeology Survey - GALAH), képes lehet több mint egymillió csillag ősének felkutatására. A szakértők eredményeiket szerdán mutatták be a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society and Astronomy and Astrophysics című szaklapban.