A NASA egy angol tinitől tudta meg, hogy valami nem stimmel

Soloman egy iskolai feladat során kapott egy rakás táblázatot, amin olyan adatok voltak, amiket a Nemzetközi Űrállomás szenzorai rögzítettek. Ezeket tanulmányozva tűnt fel neki, hogy bizonyos helyen -1 energia szerepel, ami viszont nem lehetséges, úgyhogy egyből szólt is a tanárának.Együtt felvették a kapcsolatot a NASA-val, ahol meglepődtek rajta, hogy egy 17 éves gimnazistától kaptak segítséget, de örömmel vették, hogy jelezték nekik a hibát - írja az Index . Azt mondták, hogy korábban már észleltek ilyen jellegű problémát, de azt hitték, hogy csak évente néhány alkalommal esik meg.Soloman a BBC-nek mesélte el az egészet, és azt mondta, hogy az ismerősei általában az irigység és az unalom jeleit mutatják akkor, mikor részletesen beszámol a legmenőbb dologról, ami mostanában történt vele.A Nasa részéről igyekeztek az eset pozitív oldalát meglovagolni, vagyis, hogy mennyire fontos, hogy a valódi kutatásba bevonják az iskolás korú diákokat, akik így talán nagyobb kedvvel foglalkoznak a feladattal és így talán könnyebben lehet új természettudományokkal foglalkozó szakembereket is toborozni az iskolákban. Arról nem is beszélve, hogy a diákoknak olyan feladatokra is juthat ideje, amire a Nasa szakembereinek már nem. Miles Soloman el is mondta, hogy már alig várja, hogy újabb Nasa-projektekben vehessen részt.