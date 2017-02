A NASA valami nagy dolog bejelentésére készül

Mivel nincs asztrobiológus a résztvevők között, ezért valószínűleg nem földönkívüli életformákról lesz szó. Egyes vélemények szerint a naprendszerünkön kívüli, a Földhöz bizonyos mértékben hasonló, élhetőnek vélt bolygóról számolnak be, mint tették ezt tavaly, a “Föld 2.0" néven is emlegetett Kepler-452b esetében is.A nagy bejelentés kapcsán tartott sajtótájékoztatót az űrhivatal alábbi YouTube-csatornáján is követheti.A 19 órakor kezdődő bejelentésről annak befejezése után mi is beszámolunk róla.