˝A rabnak feladata a szökés˝ - Vitorlázórepülővel és nőnek öltözve is próbáltak már meglépni

2014-ben szabadult Farkas Péter olimpiai bajnok birkózó, akit testvérével együtt ítéltek el kábítószerrel való visszaélés miatt. Végig ártatlannak vallotta magát, ám 2008-ban az elsőfokú ítélethirdetés szünetében egyszerűen kisétált a bíróságról, és másfél évig szökésben volt.

Egy francia börtönből egy rab helikopterrel szökött meg nemrégiben. Három felfegyverzett társa szállt le érte a börtön udrvarán. Fotó: AFP/Geoffroy Van der Hasselt

Három év. Magyarországon 18 ezer rab közül 14-en szöktek meg az elmúlt öt évben. Őket átlagosan 5-6 órán belül elfogták. Nem érdemes próbálkozni: plusz három évet jelent.

Colditz kastélyából vitorlázórepülővel is próbáltak szökni.

– 1995, Sopronkőhida: Túszejtéses szökéssel jutott ki a börtön épületéből két rab. Azt követelték, hogy kapjanak egy autót, amivel elmenekülhetnek. A túsztárgyalóktól végül megkapták, azonban annak üzemanyag-mutatóját kiakasztották, így a fogvatartottak azt hitték, hogy tele a tank. Az indulás előtt kilökték az autóból a túszt, majd elhajtottak. A szökevényeket végül a börtön kommandósai a börtön melletti kukoricásban fogták el.



– 1985, Szeged: A Csillag börtönből vagy annak területéről az utolsó megvalósult szökés még a rendszerváltás előtt történt. Kecskeméti Sándor a Csillag udvarán várakozó autóbusz alvázán rejtőzött el, egészen Kiskunfélegyházáig utazott, ahol elfogták.



– 2012, Szeged: A Nagyfa-Alföld Kft. szegedi üzemcsarnokából lépett meg egy rab, akit perceken belül megtaláltak egy közeli irodaházban.



– 2017, Szeged: Mezőgazdasági munka közben szökött meg a Nagyfán raboskodó Liptai József, aki csalás miatt töltötte börtönbüntetését.



– 2017, Győr: Megszökött egy fogvatartott a Győri Járásbíróságra történő előállítása közben. Mialatt az őrrel a rabszállító autóra vártak, a 30 év körüli férfi a bilincsből mindkét kezét kihúzta, majd az éppen lezáródó sorompó alatt elszaladt az épület udvaráról. 8 napig bujkált.

Helikopterrel szökött meg egy rab egy francia börtönből még a hónap elején. Három állig felfegyverzett társa egyszerűen leszállt érte a börtön udvarára, felvette, majd távoztak. A szökés után a gép egy darabig alacsonyan szállt, majd landoltak vele, és felgyújtották. Lapzártánkig a bűnöző, aki nem mellesleg az egyik legnagyobb francia maffiózó, nem került elő. Ő egyébként egyszer már korábban is sikeresen lépett meg egy börtönből: öt évvel ezelőtt öt börtönajtót kirobbantva a helyéből és négy börtönőrt túszul ejtve távozott.Ez a hét itthon sem telt eseménytelenül, hétfőn Cegléd közelében szökött meg egy rab, egyszerűen kiugrott a rabszállítóból. Pedig hazánk nem éllovas, ha szökésről van szó. Az európai statisztikák Németországban negyvenötször, Franciaországban harmincszor, Hollandiában pedig évente csaknem négyszázszor annyi rabszökést tartanak nyilván, mint nálunk.Híres-hírhedt börtönszökésektől természetesen nem mentes a történelem sem. Van, amiről cikkek, visszaemlékezések mesélnek, és olyan is, amelyből film készült. Az egyik legismertebb ilyen talán a Henri Charriere élettörténetén alapuló Pillangó című alkotás, amelynek remake-je talán már nyár végén a mozikba kerül. A Steve McQueen–Dustin Hoffman-féle film átdolgozásában Rami Maleket és Charlie Hunnamet láthatjuk majd – reméljük – remekelni.A mozi igaz történetet dolgoz fel, a főszereplő bestsellere alapján készült. Ebben Henri Charriere elítélt, aki alvilági figuraként ugyan, de ártatlanul kerül börtönbe, és szökik meg végül a Francia Guyanán található Ördög-szigeten lévő büntetőtelepről 1945-ben.Igaz történetet mutat be az 1963-ban mozikba került A nagy szökés című klasszikus is, amely egy második világháborús németországi fogolytáborban játszódik. A többek között Charles Bronson, Steve McQueen és Richard Attenborough főszereplésével forgatott moziban 76 amerikai hadifogoly szökik meg egyszerre egy saját kezükkel ásott alagúton keresztül, de csak háromnak sikerül tényleg elmenekülnie, ötvenet kivégeznek, huszonhármat pedig visszavisznek a fogolytáborba.Hadifoglyok persze máshol is próbálkoztak a szökéssel. A Lipcse és Drezda között elhelyezkedő, Colditz nevű kisváros börtönné átalakított kastélya például a második világháború egyik leghírhedtebb hadifogolytábora volt. Gondolhatnánk, hogy miután A nagy szökés című film alapjául szolgáló események alatt ötvenen vesztették életüket, a többieknek is elment a kedvük a próbálkozástól, de ez nem igaz. A colditzi kastély foglyainak egyik csoportja például vitorlázórepülővel szeretett volna kijutni. A Bill Goldfinch és Jack Best pilótából, valamint Tony Rolt egykori autóversenyzőből álló csapat elektromos kábelekből és lopott fadarabokból építette meg kétszemélyes repülőjét, a Colditz Cockot. Szerencséjükre nem derült ki, hogy működik-e, mert üzembe helyezése előtt felszabadították őket a szövetséges csapatok.Nézőpont kérdése, hogy a colditzi kastély történetének másik nagy szökését hogy értékeljük. Airey Neave brit hadnagy és társai szintén alagútásással próbálkoztak. Részben sikerrel is jártak, csakhogy egy ezredes pincéjében lyukadtak ki, ahol aztán ki tudja, mitől vezérelve azonnal tökrészegre itták magukat. Annyira, hogy miután televizelték az üres palackokat, vissza is szöktek a kastélyba.Ötletes szökésekből egyébként sosem volt hiány a történelem során. 1715-ben például a londoni Towerbe zárt William Maxwell katolikus nemest sikerült női ruhában kicsempészni a falak közül. Az egyik leghírhedtebb amerikai gengszternek, John Dillingernek pedig egy fából készült álpisztoly segítségével sikerült megszöknie egy olyan börtönből, amelynek vezetői folyamatosan azzal hencegtek, hogy az intézmény szökésbiztos.Egy másik hírhedt amerikai, a történelem egyik legbrutálisabb sorozatgyilkosa, Ted Bundy pedig egy alkalommal olyan soványra fogyasztotta magát, hogy képes volt átbújni egy, a mennyezeten lévő lyukon, majd a padláshelyiségen át leereszkedett a főbörtönőr lakásába, civil ruhába bújt, és elsétált. Ez már a második szökése volt. Mielőtt villamosszékbe került volna, sajnos még két diáklánnyal és egy 12 éves kislánnyal is végzett.Végh József kriminálpszichológus azt mondja, nagyon ritkán fordul elő, hogy valaki tartósan szökésben marad. Igazából senki sincs, akinek tényleg sikerülne elrejtőznie az igazságszolgáltatás elől hosszabb távon. Az pedig, hogy hányszor és hogyan szökik meg az illető, személyiségfüggő.– A pszichopátiás karakter nem fél, alulértékeli a veszélyhelyzeteket, és felül a saját képességeit. Nem szorong, nem szeret és nem tanul a hibáiból, így egészen más várható tőle, mint a személyiségjegyekkel bíró raboktól – magyarázza a szakértő, és hozzáteszi, nincs a világon olyan biztonsági rendszer, amit ne támadnának, amit ne próbálnának kijátszani. A börtönök sem képeznek kivételt ez alól.– A rabnak az a „feladata", hogy megszökjön, az őrnek pedig az, hogy ezt megakadályozza, és vigyázzon az épségére – emeli ki, és elmondja, bár a bűnözők legtöbbször vissza is kerülnek, igazi visszatartó ereje nem a pluszbüntetésnek van. – Ha megfelelők a börtönviszonyok, ha a rabok biztonságban vannak, de erős rezsim irányítja a helyet humánus végrehajtással, akkor kisebb az esélyük a szökési kísérleteknek – avat be. Persze ez nem jelenti azt, hogy teljes egészében kiküszöbölhetők a próbálkozások, hiszen – főleg, ha menő bűnözőkről beszélünk – a szökés egyben elvárás is.– Minden embernek – így a raboknak is – van egy saját identitása, és egy olyan arca is, amit a csoport többi tagja felé mutat. Ha utóbbit meg kell védenie saját épsége, rangja megőrzése érdekében, akkor arra kényszerül, hogy olyan dolgokat tegyen – például szökjön –, amelyekről maga is tudja, hogy semmi értelme nincs – világít rá Végh József, és egyetért, elképzelhető, hogy a franciaországi szökésben belső emberek is segítették a rabot. S bár régen Franciaországban hagyomány volt megvédeni a szökött bűnözőket, ma már nem biztos, hogy számíthat a teljes társadalom támogatására.