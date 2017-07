A szomszéd néni gyanakodott a különleges ˝kiskutyára˝: ágyában dédelgette a szürke farkasokat

Farkas–ember viszony



A kutatás eredményei arra engednek következtetni, hogy a kutya–ember és farkas–ember közötti viszony különbségei nem abból eredeztethetők, hogy a farkas képtelen emberekkel szoros kapcsolatot kialakítani és azt fenntartani, hanem inkább abból, hogy a kutyák egész életük során az emberrel függő viszonyban maradnak, míg a farkasok 16 hetes korban már sokkal önállóbbak, az egyedüllét számunkra nem jár akkora szorongással. Az ilyen korú farkaskölyköket a falka felnőtt tagjai már rendszeresen hagyják egyedül hosszabb-rövidebb időre. Az eredmények fontosak a farkasokat fogságban tartó intézmények számára mind az állatok jóléte, mind a dolgozók biztonságának szempontjából – vagyis nem szerencsés, ha túl gyakran cserélődnek a gondozók.

Családi kutyák és az ember kapcsolata

– Öt-hat napos kórtól kézben neveltünk farkasokat, akiket közben intenzíven szoktattunk az emberi világhoz. Rengeteg inger érte őket: jöttek velünk a villamosra, a buszra, az egyetemre, éjszaka egy ágyban aludtak velünk – meséli Ujfalussy Dorottya Júlia . Az ELTE Etológia Tanszékének kutatójától azt is megtudjuk: először Barnust nevelte, a második évben pedig Bencét. A farkasai 4–6 hónapos korukban visszakerültek arra a telepre, ahonnan származtak, hiszen az idősebb állatokat már nem lehetett volna biztonságosan tartani más emberek között. Egy falkát alkottak a testvéreikkel, és ott élték le az életüket. Az etológusok továbbra is oda jártak hozzájuk, dolgoztak a farkasaikkal. A kísérlet évekkel ezelőtt zajlott, azóta sajnos az Ujfalussy Dorottya kezében nevelt farkasok már elpusztultak. Barnus harci sérülést szenvedett: felöklelte egy szarvas, Bence egy falkán belüli harc áldozata lett.A Family Doc Project keretében dolgozunk az etológia tanszéken. 1994-ben alapította ezt a kutatócsoportot többek között Csányi Vilmos tanár úr (Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus – a szerk.). A családi kutyák és az ember kapcsolatának tanulmányozása volt a cél. – Közben kiderült, hogy elkerülhetetlen annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a családi kutyákkal kapcsolatos méréseink hányad része köszönhető az evolúciónak, és mekkora arányban az egykor vadon élő állat háziasításának (domesztikáció) – mesél a kezdetekről Ujfalussy Dorottya.Videó: Török Zoltán - Wild Tales Productions Folytatja: – Így felmerült a gondolat, hogy lefolytatunk egy vizsgálatsorozatot, amelynek során összehasonlítjuk a farkasokat a kutyákkal. Füli kutyám volt a farkasok mellett az egyik kontrollállat, ő most 14 éves. Igen ám, de ha az ember vesz egy állatkerti farkast, nem tudja ugyanazokat a kísérleteket megcsinálni, mint egy családban tartott kutyával, az eredmények ugyanis nem fairek. Az állatkerti farkas sokkal jobban félt volna a kísérletvezetőtől, a használt tárgyaktól.

A farkas és nevelőjének a kapcsolata sokkal árnyaltabb, mint a kutyáknál. A függőség 3-4 hónapos korban már nem mutatható ki, de ettől függetlenül van köztük egy különleges kapcsolat." Ujfalussy Dorottya

Újváry Dórát a kézben nevelt farkas puszilgatja. Fotó: Tanja Askani

Kíváncsi szomszéd néni

Bence Ujfalussy Dorottyával. A farkas biztonságban érzi magát nevelője közelében. Különleges a kapcsolat közöttük. Fotó: Dr. Kubinyi Enikő

– Volt egy aranyos szomszéd néni. Nem lehetett úgy hazaérkezni vagy elindulni, hogy ő éppen ne legyen kint. Mindig kérdezte: mi ez? Mármint Barnusra gondolt. Azt mondtam neki, hogy egy elárvult kiskutyát nevelek. Nem fogom megtartani, van gazdája, csak addig van velem, amíg ilyen kicsi – emlékszik vissza Dorottya. A kutatótól megtudjuk: – A szomszéd néni mindennap megnézte a kisfarkast – reggel, délután. Amikor már 3-4 hónapos volt, és szép nagyra nőtt, teszem hozzá, nagyon helyes volt, még jobban nézegette... Gyanakodott. Egyszer cinkosan azt mondta nekem: „ezt ne adja oda senkinek, nagyon különleges kutya, ilyet még sose láttam". Teljesen igaza volt.

A vadállat ismerősei

– A fogságban nevelkedő farkasnak érdeke, hogy szocializáltan nevelkedjen, hogy a későbbi élete során ne féljen az emberektől, meg lehessen például vizsgálni. Ugyanakkor az is igénye, hogy később képes legyen a fajtársaival egy természetes falka közeli életet folytatni. Ehhez az az idő is kellett, amit utána együtt töltött a telepen a testvéreivel.– Az utcán sem kérdezősködött senki? Nem gyanakodtak a villamoson, hogy tulajdonképpen európai szürke farkast dédelget? – faggatjuk a kutatót.– Ilyen picike korban egy hordozókendőben vagy egy kosárkában nem voltak látványosak. Amit mi csináltunk, abban nem volt veszély. De amikor már idősebbek lettek, nagyon körültekintőnek kellett lenni. Mindig ott motoszkált az emberben, hogy vadállatok. A farkas a nevelőjéhez kötődik, esetleg az ismerősét előnyben részesíti, de ezt nem terjeszti ki az egész emberi világra. Vagyis attól, hogy vannak ember ismerősei, nem biztos, hogy minden emberrel szelíden fog viselkedni. Egy családi kutya a parkban nem fog üldözni, megharapni idegen embereket. Egy farkasnál utóbbival is kalkulálni kell, hiába neveltük úgy otthon, mint egy kutyát.

Barnus és Bence 15 és 16 évesek lennének. A vadonban 6-7 év a farkasok átlag életkora – veszélyesebb életet élnek, mint fogságban, ahol akár 14–20 évig is elélhetnek.

Mint az orosz rulett

Kötődnek nevelőjükhöz Fotó: Ujfalussy Dorottya – Arra voltunk kíváncsiak, hogy kialakítanak-e a kézben nevelt farkasok kötődést az őket nevelő emberekkel. Kiderült, hogy a farkasok 16 hetes korban nem mutatnak a klasszikus értelemben vett kötődést az őket nevelő ember felé, vagyis idegen helyen a nevelő jelenléte nem nyújt számunkra biztonságot – tudjuk meg a kutatás egyik legfontosabb eredményét Ujfalussy Dorottyától. A tanulmány részletei a Royal Society Open Science nemzetközi szakfolyóiratban jelentek meg. Dorottya, a tanulmány első szerzője hozzáfűzte: – Idősebb korban is megvizsgálták a farkasokat, egy számukra kevésbé stresszes helyzetben, amelynek során különböző mértékben ismerős emberek látogatták meg az állatokat saját területükön. Azt vizsgálták, hogy a farkasok az egyes látogatókat hogyan üdvözlik, mennyi időt töltenek a közelükben, vagy mennyire keresik velük a fizikai kontaktust. A kézből nevelt farkasoknál még felnőttkorban is tetten érhető a nevelőjük és közeli ismerőseik iránti ragaszkodás. – Arra voltunk kíváncsiak, hogy kialakítanak-e a kézben nevelt farkasok kötődést az őket nevelő emberekkel. Kiderült, hogy a farkasok 16 hetes korban nem mutatnak a klasszikus értelemben vett kötődést az őket nevelő ember felé, vagyis idegen helyen a nevelő jelenléte nem nyújt számunkra biztonságot – tudjuk meg a kutatás egyik legfontosabb eredményét Ujfalussy Dorottyától. A tanulmány részletei a Royal Society Open Science nemzetközi szakfolyóiratban jelentek meg. Dorottya, a tanulmány első szerzője hozzáfűzte: – Idősebb korban is megvizsgálták a farkasokat, egy számukra kevésbé stresszes helyzetben, amelynek során különböző mértékben ismerős emberek látogatták meg az állatokat saját területükön. Azt vizsgálták, hogy a farkasok az egyes látogatókat hogyan üdvözlik, mennyi időt töltenek a közelükben, vagy mennyire keresik velük a fizikai kontaktust. A kézből nevelt farkasoknál még felnőttkorban is tetten érhető a nevelőjük és közeli ismerőseik iránti ragaszkodás.

– Fontos tudni, hogy a farkas sokkal kevésbé kontrollálható, mint egy kutya. Független lény, ezért emberi környezetben tartani hely és szakértelem nélkül abszolút felelőtlenség. Büntetendő! – szögezi le az etológus. Ennek ellenére például az amerikai kontinensen tízezres nagyságrendben tartanak otthon farkast, illetve farkas és kutya hibridet. Ezeknek az állatoknak a 89 százaléka nem éri meg a 3. életévét. Nem bírják megtartani a családok, mert veszélyessé válik, elaltatják. A farkast és a kutyát külön fajba soroljuk, ennek ellenére szaporodóképes hibrideket tudnak nemzeni. De az ilyen állatok viselkedése olyan lesz, mint az orosz rulett: előre nem lehet tudni, hogy a genetikai anyagból mi mutatkozik majd meg. Farkasra jellemző viselkedések később is kijöhetnek.