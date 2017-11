A testüket és a személyiségüket is adják a fotókhoz

Sakk-matt. A modell jelképek, szimbólumok segítségével formálja meg a művészi mondanivalót.

– Az aktfotográfia nemcsak megfogható testábrázolás, hanem költészet és álom, az ösztönök, a látomások, a vágyak világa. A fényképezésnek az a területe, ahol az erotika és a pornográfia finoman egybefonódik – érvel Eifert János. A fotóművész elárulja, mindig hosszan beszélget modelljelöltjeivel, mert nagyon fontos számára, hogy meglássa, mi van odabenn, milyen ember a munkatársa: – A modellek nemcsak a testüket, a személyiségüket is adják az alkotásokhoz. Fontos, hogy képesek legyenek azonosulni egy-egy beállítással, értsék, amit kérek tőlük, átérezzék a mondanivalót, különben üres pózolás lesz az egész.

Az egyik fényképezőgépmárka reklámvideójában hat fotóst kérnek meg, hogy készítsen portrét ugyanarról az emberről, azzal a csavarral, hogy mindegyik fotósnak máshogy mutatták be a portréalanyt: életmentőként, önjelölt médiumként, ex-börtönlakóként, ex-alkoholistaként, halászként és milliomosként. Ennek megfelelően 6 teljesen különböző portrékép készült róla.

– Nem csupán a szép női testet szeretném esztétikusan ábrázolni, hanem beleképzelek történeteket a fotóimba, emiatt a modell – akár egy színházi előadásban – jelképek, szimbólumok segítségével megformálja ezt az elképzelést. Szoktam is mondani, hogy persze, a ruhátlanság eszköz a fotós számára, de a legrosszabb aktképek azok, amelyeken az arcból, a mozdulatból semmiféle érzelem nem tükröződik – mondja a fotóművész.

Megfejtette önmagát

Eifert János egy fiatal nő életét fotósorozatban jelenítette meg. Életre kelt a születés, a növekedés, az érettség, a kapcsolatok, a szerelmek, barátságok, ellenszenvek, a kivirágzás, a lassú öregedés. – A modellnek nagyon szép az arca, természetesen a teste is harmonikus, esztétikus, azonban huszonegynéhány évesen az öregedéstől félt. Nyilvánvalóan oka volt, a beszélgetések során ezt próbáltam megfejteni, a dolog lélektanára rájönni. Azt hiszem, sikerült. A fotókhoz a filmeseknél használt eszközökkel öregítettük a bőrét. A mozdulatok is kellettek... A lány nagyon szerette megfigyelni az embereket. Sokszor leült a parkban egy padra, és onnan figyelte például az édesanyákat, ahogyan gyermekeikkel játszanak. Rendkívül empatikus, képes beleélni magát mások élethelyzeteibe, így a fotókon is képes volt jól visszaadni a különböző korok jellemző mozdulatait. Mire a fotózás végére értünk, választ kapott a kétségeire, félelmeire. Az aktok segítségével megfejtette önmagát, szétfoszlottak a félelmei. A beszélgetések során pedig én is hozzájárulhattam önismeretéhez, az elfogadás képességéhez. Hiszen ha az ember megszületik, akkor az élete a hallállal zárul. Közben folyamatosan alakul, változik a testünk, a lelkünk. Ha a kettő harmóniában történik, az élet pillanatait pedig sikerül átélni, elfogadjuk a változást.

A fotóművészet nemcsak a pillanat művészete, hanem a gondolkodásé is." Eifert János fotóművész

Az aktfotográfia az ösztönök, a látomások, és a vágyak világa is. Fotó: Eifert János

A tekintet mögötti történet

Modern képi költészet. A nő: minden élő test közt a legmeztelenebb és a legédesebb fénnyel világító. Fotó: Eifert János

– Az aktfotográfia nagyon közel áll a portré emberábrázolásához, csak az előbbivel ellentétben itt pont az öltözék lehet a fotós eszköze. Felöltözött emberek fényképezésénél is előkerülhet azonban finoman a szexualitás, hiszen hozzánk tartozik, és természetes, hogy a művész ábrázolja – tudjuk meg Eifert Jánostól.– A portréfotók azt is elárulják, a modell mennyire magabiztos, mennyire van magával kibékülve. De, a mentorom, Németh György fotóművész szerint az is látszik a portréimon, amikor én igazán szimpatizálok egy-egy modellemmel – világít rá Bobkó Anna. A Szegedi Tudományegyetem fotóriporterének segítségével a portréfotózás kulisszáiba pillanthatunk, megismerünk néhány tekintet mögötti történetet.a világ legkülönbözőbb tájairól érkeztek.

Hozzásegítenek az elfogadáshoz

– Szerettem volna a számomra legérdekesebb arcokat bemutatni, és megismerni őket. A Humans of New York Facebook-oldal mintájára terveztem meg a munkát, vagyis előbb fotóztam, utána beszélgettem. (Az említett közösségi hálón bemutatott projekt során a fotós 10 ezer ismeretlen New York-it fotózott le az utcán, majd utólag interjút készített velük – a szerk.) Számomra talán az egyik legkedvesebb sorozat az egyiptomi Christopheré. A Fülöp-szigeteki édesanyától és egyiptomi apától származó hallgató őszintén mesélt arról, hogy karakteres külseje miatt még otthon, Olaszországban sokat piszkálták, éreztették vele, hogy nem igazi olasz. A Tisza-parti város azonban befogadta. Többek között az elfogadás erősítése is célja volt Bobkó Anna fotósorozatának, hiszen az egyetemi élet multikulturális.

Akit kedvelek, arról szeretném a legjobb fotót készíteni, hogy őt is, magamat is boldoggá tegyem."

Bobkó Anna fotóriporter

Phuong szerint a vietnámi és a magyar emberek közt nem is olyan nagy a különbség. Fotó: Bobkó Anna

A hideg másutt kuriózum

A dél-afrikai Thabiso Bhengu a mezőgazdasági karon tanul. Fotó: Bobkó Anna

– Olyan hétköznapi dolgokat is mesélnek, amelyekbe bele sem gondolunk. Például az egyik hallgató az Indonéz-szigetvilágból érkezett – a trópusi éghajlati övben mindig meleg van. Kezdetben buli volt számára, amikor hazánkban megtapasztalta a telet, a hideget. Néhány hét után azonban annyira átfázott, hogy megutálta – mondja a fotóriporter.– Vagy a vietnami közgazdászhallgató hazájában többnyire buddhisták az emberek. Náluk természetes, hogy még szavakkal sem bántanak másokat. Ez a lány mindennap Pestről ingázik az egyetemre, és egyik alkalommal elveszítette a vonaton a pénztárcáját. A körülötte lévők mind megpróbáltak segíteni: felajánlották, hogy adnak pénzt, elviszik, ahová kell. Jólesett neki. Elmesélte, jó volt látnia, hogy bár messziről érkezett, az emberek Magyarországon is milyen segítőkészek. A Namíbiából érkező egyetemista pedig rámutatott, a világ másik részén milyen szegénységben élnek, a gyerekek mekkora küzdelmek árán – sokszor 15 kilométert gyalogolnak mezítláb – jutnak el az iskolába, hogy tanulhassanak – fejezi be Bobkó Anna.

Társadalmi igazságtalanság a fotókon



Andres Serrano amerikai fotóművész egyik kiállítása – Az idő és a gonosz helye – bejárta a világot. Provokatív beállításaival társadalmi igazságtalanságokat volt képes kifejezni. Öreg nők, fiatal férfiak szerepeltek szinte gusztustalan testi közelségben. Volt, ahol Serranót istenítették, másutt viszont leköpdösték és legszívesebben eltaposták volna, letépték volna a képeit a falakról.