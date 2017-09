A turista az új közellenség: a pesti bulinegyedtől Barcelonáig forrnak az indulatok

Fenntartható turizmus. Számos tudatos turizmust hirdető mozgalom alakult, amely a helyi közösség érdekeit és értékeit is szem előtt tartva működik.

Kagyló a bőröndben

Csődület a La Ramblán. A nagy forgalmú területen augusztus közepén követtek el terrortámadást, egy furgon hajtott a tömegbe, 13 ember halálát okozva.

– Az egyik lakó ablakát lekakálták. Egyfolytában dübörög a zene – mesélt a budapesti bulinegyed egyik lakója a Szeretlek, Magyarország! nevű portál videójában. – Amikor bezárnak a környékbeli vendéglátóegységek is, onnan a csoportok elindulnak haza. Legalább éjfélkor felébredünk. Van egy kiskutyám, akit nem tudok itt sétáltatni. Megfogom, berakom a kocsiba, és úgy viszem el egy másik kerületbe – folytatta a középkorú nő, és egy Dob utcai lakó is csatlakozott hozzá. Ildikó szakaszosan alszik, egyben csak egy-két órát.A nyilvánosságot hívták segítségül a fővárosi érintettek, míg Valenciában ennél vadabb módját választották a figyelemfelhívásnak. A spanyol városban utcán vizeléssel tiltakoztak nemrég a helyiek amiatt, hogy szerintük a várost elözönlő turisták tönkreteszik az életüket és a lakóhelyüket. Mintegy százan turistának öltözve vonultak fel az óvárosban a viselkedésüket parodizálva, hangoskodva, alkoholt fogyasztva és az ódon épületek falait levizelve. Örök a konfliktus a turizmusban érdekelt és a kevésbé érdekelt helyiek, a helyiek és a turisták, sőt még a turisták és az utazók között is.A 19. század vége felé vált tömegessé a modern turizmus mint jelenség, és azóta is mindig akad, akinek baja van a turistákkal. Aki utazóként jegyzi magát, életformaként tekintve arra, az lenézi a turistát, aki élményeket hajhászva fogyaszt dr. Pusztai Bertalan PhD szerint. A kulturális antropológustól, a Szegedi Tudományegyetem BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék tanszékvezető-helyettesétől megtudtuk: míg korábban úri muri volt a kedvtelésből utazás, pár száz vagy ezer ember, azaz az arisztokrácia engedhette meg csak magának, a 19. század végén tízezrek, a második világháború után milliók kikapcsolódásává vált.

Egy lakosra három turista

– Felületes, ráadásul elviszi a kulturális örökséget a zsebében – utalt a kulturális antropológus a gyűjtögető vagy „emlékbe eltevő" turistáról kialakult képzetre. Mindannyiunk fiókjában pihen egy-egy kavics, de Szardínia szigetén elfajult a helyzet. Nemrég közel 300 ezer forintos bírságot kapott néhány turista, akik vizespalackokban homokot, illetve kagylókat próbáltak magukkal vinni bőröndjükben.Mások, így a Skye nevű skóciai sziget, a Belső-Hebridák egyikének lakói kéretlenül kaptak a népszerűségből, miután A barátságos óriás, Prometheus, vagy a Michael Fassbender főszereplésével készült Macbeth is náluk forgott. A főszezonra így a tízezres lakosságra 70 ezer turista jutott. Adót vetnének ki ezért a turizmusra, amelyből a helyi infrastruktúrát fejlesztenék, hogy egysávos útjaik elbírják mondjuk a turistabuszokat.A helyieket sem kell félteni, sokan az üzletnél is „nagyobb" lehetőséget látnak a hozzájuk érkezőkben. Nemrég közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság, hogy egy Váci utcai pubban egy bűnszövetségben működő csoportot fülelt le, amely az elmúlt másfél évben legalább 19 külföldi sértettet károsított meg összesen hárommillió forinttal.Akik legálisan húznak hasznot a vendégekből, természetesen azok is pártolják a turizmust. – Olyan hagyományokat tarthat életben, amelyek egyébként már kihaltak volna, mint a pamplonai bikafuttatás vagy akár a mohácsi busójárás – sorolta Pusztai Bertalan, és arra is felhívta a figyelmet: ez más szemszögből ugyanakkor a kultúra kiárusításának is tekinthető. Hiába él egy-egy szokás, ha eredeti funkcióját már nem tölti be, azaz ma már elsősorban turisztikai attrakció a mohácsi sokácok téltemető, rossz szellemeket elűző programja a – szellemi örökséggé is nyilvánított – busójárás.De nem csak a hagyományok tisztelete hat pozitívan a társadalmakra. Idén például a 11 millió lakosú Görögországba látogatók száma valószínűleg eléri a 30 millió főt, így a tavalyi 13 milliárd eurós bevételük könnyen 19-20 milliárdra emelkedhet. Ez jó hír abban az európai országban, ahol a legmagasabb, 23,5 százalékos a munkanélküliség.

A mostanában tapasztalható terrorizmus ugyanis épp azt akarja, hogy féljünk, és ne lépjünk ki a saját ajtónkon.

Dr. Pusztai Bertalan PhD kulturális antropológus

Romkocsmák Budapest bulinegyedként ismert részén. A környéken lakók a vendéglátóhelyeken hangoskodók miatt panaszkodnak és várnak megoldást az önkormányzattól. A vendéglátósok a megélhetésüket féltik, ha esténként hamarabb kellene bezárniuk.

A kulturális antropológus veszélynek látja, hogy a helyiek próbálnak megfelelni a turisták fejében élő képeknek. Hiába hívta életre egy másik kultúra megismerése a turizmust, ha az ellene fordulhat, felzabálhatja azt. Ettől tartanak a firenzeiek is. A templomok és más műemlékek körüli gyakori locsolással akarják elvenni a turisták kedvét attól, hogy a város legszebb pontjain piknikezzenek és szemeteljenek.

A terrorizmus célpontjai

Az első turisták



Az első turisták



Az igazi újdonságot Thomas Cook vezette be 1841-ben a turizmus történetében. A szervezett csoportos utaztatást hozta létre, amellyel megvetette a későbbi tömegturizmus alapját. Az első londoni világkiállításon már 6 millió látogatót számoltak. A látogatók több mint fele vonattal utazott, és utazásukat a Cook utazási iroda szervezte. Miután a hatalmas látogatóforgalom elszállásolása állandó gondot jelentett, nagy szállodaépítési korszak vette kezdetét. Az első vállalkozók maguk a vasúttársaságok voltak a pályaudvarok közelében. A magas tőkeigények miatt a szállodák hamarosan láncokba szerveződtek. A Cook Travel Agency máig létező márka.

Ha ez az ár, akkor nem mindegy, hogy a turizmusból származó haszon a helyieké lehet-e. Tavaly Budapesten a VII. kerületi székhelyű adózók, amelyek fő tevékenysége a szálláshely-szolgáltatás és a vendéglátás, a legfontosabb adónemekben és idegenforgalmi adó formájában közel 6,6 milliárd forinttal járultak hozzá az államháztartás bevételeihez.– Akkor van baj, ha a helyiek nem érzik, hogy ez a haszon pozitívan befolyásolja az életüket, és csak azt látják, hogy üvegdarabokon és szeméten kell átverekedniük magukat, ha ki akarnak lépni az otthonaikból – folytatta az antropológus.Más egyenesen azt állítja, a turizmus maga egyfajta terrorizmus, de legalábbis gyarmatosítás. Barcelonában a nyáron megtámadtak egy turistabuszt a Camp Nou stadionnál, és festékszóróval „A turizmus megöli a környékünket!" feliratot írták rá. Amikor a buszon ülők észrevették a maszkos, fekete ruhás alakokat, halálfélelmük volt, mert azt hitték, terrortámadás áldozataivá váltak. A katalán városban a nyáron már több városnéző busz jutott erre a sorsra. De a hagyományos terrorizmus áldozatai is gyakran turisták, mert a turista a nyugati világ szimbóluma.– Sérülékeny, kívül van a komfortzónáján, könnyen sért tudatlanságból tabukat, nehezen tájékozódik – „jó" célpont. Ezzel szemben „otthon" az első gyanús jelre mozdulunk – beszélt sebezhetőségünkről Pusztai Bertalan, de azt is leszögezte: mindezek ellenére a turizmus nem csak egy felszínes élmény. Még ha „megcsinált" módon is, de hozzásegít ahhoz, hogy egy másik kultúrát megismerjünk, ami pedig önmagunk megismeréséhez járul hozzá. – A mostanában tapasztalható terrorizmus ugyanis épp azt akarja, hogy féljünk, és ne lépjünk ki a saját ajtónkon – mondta. – Amit vagy akit nem ismerünk, azt könnyebb gyűlölnünk, és abból majd konfliktust szítani. Tapasztaljuk meg a hasonlóságokat, és szokjuk meg a különbségeket – ez a nyitott, egymást kereső, európai identitás lényege.