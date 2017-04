A világ első tengeri hajóalagútja épül meg Norvégiában

A különleges alagút a Stad-félszigeten épül, Norvégia nyugati partjainál: 1,7 kilométer hosszú és 36 méter széles lesz. Ketil Solvik-Olsen szállítási miniszter az alagút tervét a tárca 2018 és 2029 közötti átfogó tervei között ismertette szerdán.



Az Északi-tengeren a Stad-félsziget környékén rendkívül mostoha az időjárás, számos hajó kényszerül vesztegelésre, mielőtt folytatni tudná útját. Még a vikingek is inkább elkerülték ezeket a vizeket, és hajóikat inkább a szárazföldön hurcolták át az egyik fjordból a másikba.



Hajók számára épült kisebb alagutak a világ más tájain is léteznek, de a Stad-félszigetet a legkeskenyebb, déli pontjánál átvágó alagút lesz az első, amelyen akár 16 ezer tonnás tengerjáró hajók is átkelhetnek, köztük az ország partvidéke mentén észak-déli irányban közlekedő Bergen-Kirkenes expresszhajó.



A projekt költségeit mintegy 2,7 milliárd norvég koronára (92 milliárd forintra) becsülik. Megépítése három-négy évbe telik majd. A munkálatok várhatóan pár éven belül kezdődhetnek.