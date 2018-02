A zebrahal az állatvilág X-Menje

A regenerálódás során a szívizomsejtek osztódnak, hogy pótolják az elvesztett szövetet. Nadia Mercader, a Berni Egyetem Anatómiai Intézetének munkatársa és kutatócsapata kimutatta, hogy a zebrahalak vagy zebradániók (Brachydanio rerio) szívizomsejtjei nagyon rugalmasak. A regenerálódó sejtek a kifejlett szívben képesek idomulni a megsérült szívfal különböző régióinak sejtjeihez. A zebrahalak szívizomsejtjeit a korai szívfejlődés idején is nagy mértékű rugalmasság jellemzi - mutatott rá a Berni Egyetem.Az embriók szívének fejlődése során először egy egyszerű tömlő alakul ki, amely azonnal elkezd vért pumpálni, hogy oxigénnel lássa el az organizmust. Ezzel egy időben kezd el növekedni a szív, ami a kezdetleges szívtömlő végein új sejtelődök folyamatos termelődése révén lehetséges.A szívtömlő sejtjeiből alakul ki általában a kifejlett szív bal szívkamrája, a később kialakuló sejtek pedig a jobb szívkamrát és a pitvarokat alkotják. A most bemutatott tanulmány szerint ha a kezdeti szívtömlő izomsejtjei megsérülnek, a később keletkezett sejtek átveszik funkciójukat saját, más feladataik ellenére.

Az eredmények meglepték a kutatókat. "Az új ismeretek arra utalnak, hogy egy szív különböző módokon építhető újjá, valószínűleg nem csak egy fix menetrend szerint" - mondta Mercader.A zebrahalszív regenerálódóképességének megértése hozzájárulhat ahhoz, hogy hasonló regeneráló eljárást fejlesszenek ki az emberi szív esetében is.A kutatócsoport, amelyben a madridi CNIC kutatóintézet és a Zürichi Egyetem szakértői is részt vettek, a Nature Communications című szaklapban mutatta be eredményeit.A zebrahalakról régóta ismert, hogy meglepő gyorsasággal és hatékonysággal képesek regenerálni szervezetüket. Képesek pótolni többek között uszonyaikat, látóidegüket vagy gerincvelőjüket is.A halak gerince mindenfajta állapotból képes meggyógyulni. A kutatás során megtalálták azt a fehérjét, amely megmagyarázza a hal és az emlősök gerincének regenerációjában észlelhető különbséget. Azt remélik, hogy ezen ismeretek alapján rövidesen gerincbalesetet szenvedett emberek gyógyítására is alkalmas módszert sikerül kidolgozni.