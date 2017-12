Adventi mesenaptárba rejtett üzenetek

Japán mese a válogatásban

Erőszakmentes megoldás

Álommunkának tűnik



– Én úgy nőttem fel, hogy a szüleim, nagyszüleim folyamatosan meséltek nekem. Már az egyetem alatt elhatároztam, hogy mesemondó szeretnék lenni, és ekkortájt tudtam meg, hogy van ilyen szakma, így kezdtem el vele foglalkozni. Később gondoltam csak bele, hogy mennyi mindent kaptam a meséktől. Családi örökség. Szeretném továbbvinni, hogy minél több mese legyen az emberek életében. Tényleg álomunka az enyém! A Világszép Alapítvány mellett fellépéseim vannak mint előadóművész, itthon és külföldön. Most a karácsonyi időszakban sok felkérést vállaltam. Szeretem felépíteni magamnak a rendszerességet. A Moly.hu-n meghirdetett kihívást majdnem egy évvel ezelőtt kezdtem: mindennap elolvasok egy népmesét. Továbbá van egy blogsorozatom a Népmesék nyomában a világ körül címmel, amelyben az elolvasott mesékről írok egy-egy bejegyzést. Ehhez minden országból szeretnék elolvasni egy népmesegyűjteményt. Most értem végig Óceánián és Amerikán. Már európai könyveket olvasok. Naponta egy tucat mesét biztosan elolvasok. Valamelyik mesét bármikor el tudom mondani, van, amit meséltem már, és van, amit tudok, hogy miről szól. Az a trükk, hogy csak olyat mesélek, amit nagyon szeretek – árulja el Zalka Csenge, amit Mesemondók márpedig vannak című kötetében is taglal.

„Követeljük" a mesét

Indiánokból lettek a delfinek

Kiből lehet önkéntes?



– A Világszép Alapítvány népmesékkel dolgozik. Az önkéntesek gyermekvédelmi gondoskodásban lévő gyerekekhez járnak gyermekotthonokba mesélni. Nekem az a munkám, hogy összeválogassam azokat a meséket, amiket visznek magukkal – mondja Zalka Csenge. Az alapítvány szakmai munkatársa hozzáteszi: – A mi önkénteseink fejből mesélnek, évente szoktunk toborozni. Éppen most fejeztük be az idei csapat képzését, akik Budapesten, Miskolcon és Szombathelyen tevékenykednek.

– A Kisjézust bántani akarják idősebb gyerekek, amikor viszi az ebédet Józsefnek. Úgy döntenek, hogy megkergetik, mert kicsi is, egyedül is van, és majd jól megverik, azután elveszik tőle az ennivalót – zanzásítva kezdi egyik kedvenc meséjét Zalka Csenge . A hivatásos nemzetközi mesemondót arra kértük, hogy beszéljen nekünk három, a karácsonyi ünnepkörhöz köthető kedvenc meséjéről.Kiderült, nagyon aktuális kérést fogalmaztunk meg, hiszen Csenge a Világszép Alapítványnál mint szakmai munkatárs idén azt a feladatot kapta, hogy gyűjtsön össze 24 karácsonyi népmesét, amelyek belekerültek a Villa Bagatelle adventi kalendáriumába. Az alapítvány munkatársai kihelyezték ezeket csinos kis csomagolásban Budapesten két helyszínen is, ahonnan bárki választhat. A mesemondó blogján pedig mindennap olvashatunk egy-egy mesével kapcsolatban érdekes kulisszatitkot.– Pár száz karácsonyi mesét biztosan elolvastam, hogy kiválasszam a szerintem legmegfelelőbbeket. Van, amelyik karácsonyi történet, de például a szír és az olasz mese a vízkereszthez köthető, hiszen ők akkor ajándékoznak. De vannak újévi mesék is. A holdújévhez például azt a nagyon bájos japán mesét találtam, ami szintén az ajándékozásról és a szeretetről szól. Az izlandi meséből a tündérekről tudhatunk meg titkokat. Az európai hagyományban ugyanis a varázslatos karácsonyi időszak a tündéreké is. Mindemellett vannak téli mesék, amelyek a havazásról, a hidegről, a bebújásról szólnak – mutat rá Zalka Csenge. Megkérjük, folytassa a bajba keveredett Kisjézus történetét, hiszen aggódunk, megveri-e végül a többi gyerek, vagy megmenekül…– Kisjézus felmarkol egy adag kavicsot a földről, kiszórja a gyerekek elé, amikből cukorkák és játékok lesznek. Amíg a gyerekek szedegetik a cukorkákat meg a játékokat, addig a Kisjézus elmenekül. Korábban nem voltak játékok és cukorkák a világon, a történet szerint Jézus így teremtette meg azokat. Szerintem nagyon sok üzenet van ebben a nagyon egyszerű mesében. Jézus, Isten fia akár le is sújthatott volna az üldözőire, mégis egy ilyenerőszakmentes megoldást választott. Fontos, főleg a gyerekeknek, hiszen lehet valaki a Mindenható gyermeke, akkor is lesz olyan, aki meg akarja verni. De ez nem az ő hibája. A gyerekek meg is szokták fogalmazni: „Őtfelnőttkorában is üldözték" – avat be a mesemondó.– Még, még! Meséket szeretnénk! – szinte követeljük Zalka Csengétől a következő történetet. – Egy angol 15. századi balladát is nagyon szeretek mesélni, főleg kamaszoknak, és most bekerült az adventi naptárba is: Sir Gawain házassága karácsony és újév között játszódik. Artúr királyt felszólítja egy fekete lovag az erdőben, válaszoljon egy kérdésére. Ha nem teszi, elveszi tőle a trónját, a királyságát. A kérdés a következő: Mi az,amire a világon minden nő a legjobban vágyik? Annyira szeretem, amikor elhangzik ez a mondat – avat be Csenge.Folytatja: – Mindenki felkapja a fejét, hogy vajon mi a helyes válasz? Hosszas keresgélés után minden nő más választ ad. Majd Sir Gawain, Artúr király unokaöccse találkozik egy nagyon ronda banyával (a gyerekekkel itt el lehet azon szórakozni, hogy bibircsókos, és halszaga van). Hajlandó elmondani a helyes választ, ha Sir Gawain feleségül veszi. Ilyenkor persze a hallgatóság borzad! De megtartják az esküvőt, és magukra hagyják aszerelmeseket a nászi ágyban.Ahogy az lenni szokott, a banya az első csókra szépséges hölggyé változik. Majd megkérdezi Sir Gawaint: azt szeretné-e jobban, hogy a felesége éjszaka legyen szép, és nappal legyen ronda, vagy hogy éjszaka legyen ronda, és nappal legyen szép? Meg szoktam szavaztatni a közönséget, mégis mit gondolnak, melyik a helyes válasz? Általában egyetlen gyerek – többnyire fiú – akad a közönségben, aki helyesen válaszol: „Minden nő a világon a legjobban arra vágyik, hogy maga dönthessen a sorsa felől." Azzal, hogy Sir Gawain megadta neki a választás jogát, megtörik az átok, és innentől kezdve éjjel és nappal is szép a felesége. Modern üzenete van, ahhoz képest, hogy egy középkori karácsonykor játszódó lovagi költemény.Az adventi naptárban a harmadik mese Dél-Amerika legdélibb pontján – Tűzföldön – élt nomád, selk’nam indiánokról szól. – Egy hóvihar elől menekül egy indián család, férj, feleség, gyerekek – kezdi a történetet a mesemondó. – A tengerbe menekülnek, de a férj nem tud úszni, nem akar velük bemenni. Ott akar maradni a parton – igaz, hogy jön a hóvihar, de majd valahogy kibírja. A családja azonban nem hagyja magára a parton. Vonszolják a víz felé, próbálják beledobni, és végül belerángatják magukkal az óceánba. Nem tud úszni, elsüllyed, de a többiek mindig felemelik a víz felszínére, ezt játsszák egy darabig – és a végére megtanul úszni. Tulajdonképpen ez egy eredetlegenda, mert belőlük lesznek a delfinek. Az emberek ugyanis megfigyelték, hogy a delfinek mindig feljönnek a víz felszínére levegőt venni, illetve hogy a sérült társaikat is képesek kiemelni. Az eredetlegenda mellett ez a mese azt is hangsúlyozza, hogy milyen szoros lehet a családi kötelék, hogy nem hagynak senkit sem magára, még ha cipelni kell, akkor sem. A családról és az összetartozásról szól – pont, mint a karácsony.