Ajándékokkal hódítja meg a nőstényt a csodáspók hímje

A nőstények az ajándék minősége alapján választanak párt, a hímek semmilyen más csábító technikája nem érdekli őket - derült ki a müncheni Ludwig Maximilians Egyetem kutatóinak tanulmányából, amelyet a Behavioral Ecology and Sociobiology című folyóiratban mutattak be.



A dán Aarhus Egyetem kutatói már két éve felismerték, hogy azokat a hímeket, amelyek ajándékkal érkeznek a "leánykérésre", kisebb eséllyel falják fel a nőstények. A csodáspókok nőstényei ugyanis hajlamosak az udvarlás során elfogyasztani a hímeket.



A Cristina Tuni müncheni biológus vezette kutatócsoport most azt mutatta ki vizsgálataival, hogy a hímek sikere a pókfonállal körbetekert csomag tartalmától függ. A nőstények nem reagáltak a fonálban lévő esetleges csábító kémiai anyagokra. A szakértők szerint ez meglepő viselkedés, mert az ilyen kémiai anyagokon keresztül történő kommunikáció nagyon gyakori a párzás során az állatvilágban.



A szakértők 100 csodáspókkal végezték vizsgálataikat annak kiderítésére, milyen szerepet játszanak a kémiai jelzések az udvarlásban. A pókok ezeket a jeleket a pókfonálon keresztül is leadhatják.



A nőstények fonala olyan anyagokat tartalmazhat, amely vonzza a partnereket. Ők maguk azonban láthatóan nem érdeklődnek a hímek fonala iránt - sem a csomagot körbefogó fonál, sem a hímek által egyébként kibocsátott fonál iránt.



Ez arra utalhat, hogy a nőstények csak a kis ajándék alapján döntenek az udvarlás kimeneteléről.