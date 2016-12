Állati a hétfő, a szerda és a karácsony is - Jó ügyet képviselnek a négylábú hírességek

Kutyatápot vitt Pamkutya



Pamkutya, a videómegosztók sztárja eleinte sorozataival, ma már paródiavideóival lett a netezők sztárja. Több millióan kattintottak már a Wellhellót vagy épp Katy Perryt kifigurázó klipjeikre. Pam jellegzetes, sárga kabát és napszemüveg mögé bújó gazdájával szintén jótékonyságra adta kutyafejét: az egyik állatotthonnak nemrég 105 kilogramm kutyatápot gyűjtött össze hírnevének köszönhetően.

Több mint 200 ezer követője van Pamkutyának. Fotó: Pamkutya

Ugyan a világ leghíresebb állatsztárja Amerikában él, magyar származású: ő a Facebook-alapító Mark Zuckerberg fehér pulija. Beast, azaz Szörny mindennapjait világszerte két és fél millióan követik, s a hazai négylábúak közt is többen reflektorfényben, a következő napokban karácsonyi izzófényben fürdőznek. Született már könyv a közösségi oldal sztárjáról, Erzsi macskáról, akiről Hommonay Gergely könyvet írt, Pamkutya és „embere" például paródiavideókban utazik. Mindannyiójukra igaz: a „titkárnősített" gazdi és a nem mindig jól fésült kedvenc másokért (is) kampányol.Már-már véletlenül lett híres Ingrid, Dombóvári István humorista, műsorvezető cicája. – A rendszer előbb volt meg, mint az ötlet – utalt arra a tévés gazdi, hogy a legnagyobb közösségi oldal mindenkitől automatikusan megkérdezi, személyként vagy éppen kisállatként szeretnénk-e regisztrálni.

Dombóvári István cicájával, Ingriddel jó ügyért harcol, a menhelyeket segíti.

Tízezrek követik így a macska csínytevéseit, aki kiáll kisállattársaiért. Dombóvári István a többi állatbaráttal beszélgetve észrevette, hogy a korunkra jellemző infomációtorlódásban sokakhoz nem jut el, hogyan találhatnak maguknak házi kedvencet vagy épp kitől kérhetnek segítséget a bajban. – Ingrid egyetértésével ezért elkészítettük az Együtt értük című információs portált, amely a hazai állatmenhelyeket listázza. Örökbe fogadó napokon is szeretnék részt venni, a jelenlétem talán több gazdit vonz, akik megtalálhatják új kedvencüket. Ennyit megtehetünk a kisállatokért, akik egyedül nem lennének meg – magyarázta a humorista, aki „normális állattartónak" vallja magát. Nem pózol éjjel-nappal Ingriddel, mint mondja, egymásért vannak.– Kutyás vagyok – kezdte rendhagyóan macskájával egymásra találásuk történetét Dombóvári István. A humorista ebe, Liza szüleivel, egy kertes házban él. – Nincs kertünk, sőt, a napirendünk is kiszámíthatatlan. Ezért olyan kisállatra volt szükség, ami elvan magában – a macska ilyen. Nincs gyermekünk, úgyhogy minden szeretetünket rá terjesztjük ki – magyarázta a humorista, akit megkértünk, mutassa be a kis jószágot.

Magos Judit Demény vizsla „magyar hangja" és egyben titkárnője. Már két könyvet is írtak együtt a blog mellett. Fotó: Magos Judit

– Ez a macska semmitől sem fél. Ha vendégünk van, belemászik a táskájába, cipőjébe. A fénypont a minap a gázszerelő érkezése volt, akitől ellopkodta a csavarokat. De ezek a szokásai jó leckét adnak egy későbbi családalapításhoz – folytatta. – A párommal már tudjuk, hogy milyen magasra kell elpakolni a tárgyakat, ahol nem éri el.– Szerintem egy gekkó igazán lehetne híres – felelte Magos Judit, a magyartanár-blogger, amikor arról kérdeztük: miért mindig a szőrös négylábúakat ünnepeljük. – A sok kutya és macska azért lehet celeb, mert igazi társállatok. Folyamatosan a gazdik közelében vannak, így könnyebb őket megszólítani – folytatta a gazdi, aki Demény, a kötsög nevű vizslájával vált először az internet, majd az olvasók kedvencévé.A Demény-könyvek sikere után egyértelművé vált gazdinak és kedvencének, hogy rajongóik lelkesedését valami jóra is lehetne fordítani, így jött létre a Deményista MentorKlub, aminek célja, hogy havonta támogasson egy rászoruló állatvédelmi egyesületet.Annak ellenére segítenek, hogy az egész „vizslabeszéd", a blog és a bejegyzések csak mókának indultak. – Sosem gondoltam, hogy valaha egy vizsla magyar hangja leszek, de olyan kifejező arca van, szerettem volna mással is megosztani. Amúgy mindenki szinkronizálja a kutyáját, maximum nem vallja be – mondta Magos Judit.

De egy ebbel nem mindig könnyű. – Minden napomon a humor segít át, és mióta Demény is velünk él, erre még nagyobb szükségem van. Az elején igazán rossz kutya volt, nemhiába kapta a „kötsög" jelzőt. A parkban oldalba pisilt engem és másokat is, sosem jött vissza, mikor hívtam, minden ehetőt ellopott a lakásból és folyton kiborította a kukát. Sokszor olvasom, hogy visszaviszik az örökbe fogadott kutyát, ha nem bírnak vele. Én nem adtam fel, hanem inkább csináltam neki egy blogot, hogy más is lássa, nincs egyedül a nehézségekkel – számolt be kalandjaikról Magos Judit, aki csak gazdát keresett eleinte Deménynek, végül „a nyakán maradt".A család részévé vált vizsla természetesen velük ünnepel,a gazdi szüleinél, Egerben.– Semmittevéssel és nagyon sok kajálással telik a karácsony – beszélt terveikről a gazdi.– Ilyenkor triplán kell figyelni, miket esznek össze a kutyák, mert hajlamosak még jobban elhízni az ünnepek alatt, de hát ezzel mind így vagyunk, nem?