Angyalt reptetnek, bűnöket égetnek

Az olasz városban, Viareggióban 1873-ban rendeztek először karnevált. A Viale Regina Margherita sétányon tizenkét maskarás csoport látható február 5–28-áig. A felvonulás nélkülözhetetlen figurái a hatalmas papírmasé szobrok, melyek folyamatosan készülnek az év folyamán az erre kijelölt hangárokban. Épp ezért már a felvonulásokat megelőző városrészek bulijai, a rionik is népszerűek, mivel ilyenkor meg lehet nézni, ahogyan elkészülnek a bábuk. Virágok csatája Az írások szerint a karneváli fenség Nizzában először 1873. február 23-án érkezett a városba, ekkor született meg a mai Nizzai Karnevál alapja. Az első virágcsatát (Bataille de Fleurs) pedig három évvel később tartották. Mára a karnevál a Cote d’Azur egyik legfontosabb eseményének számít, ami február 11–25-ig tart. Egyik izgalmas része a virágtermesztők és -kereskedők felvonulása, majd jöhet a Fények Fesztiválja. Húshagyókedden a karnevál királyát a helyiek a tengerpartra vontatják, és tűzijáték kíséretében elégetik. Túlfűtött utcabál A farsangi szezon alatt Rio de Janeiro néhány napra a világ fővárosává válik, pedig ebben a formájában csak 1928 óta rendezik meg az ünnepet. A parádén február 24-étől március 4-éig a jelmezek mellett a szambáé a főszerep, ilyenkor mérik össze tudásukat a legjobb szambaiskolák táncosai. Minden iskola évente választ egy bizonyos témát, s annak megfelelően dekorálja a kocsiját és a fellépők jelmezeit. Ugyanez a téma határozza meg a koreográfiát és a táncokat. A Sambadrome környéke napokra szenvedélytől túlfűtött utcabállá alakul át. Casanova idején élte fénykorát Az első írásos emlékek, amelyek megemlítik velencei karnevált, 1094-ből valók. Ám csak a XVIII. században nyerte el a karneválok városa címet, ekkor – Casanova idején – élte ez az ünnep a fénykorát. Amikor aztán a köztársaság megbukott, a város fejlődése alábbhagyott, a karneválról is megfeledkeztek. Kétszáz év téli nyugalom után, 1979-ben újították fel a hagyományt, amelynek központja a Szent Márk tér, ahol álarcos látogatók serege hömpölyög február 5–28-ig.



A karnevál nyitánya után elmaradhatatlan program az angyal repülése (Volo dell’Angelo), amely során egy beöltöztetett művészt eresztenek le a Szent Márk-bazilika harangtornyából (Campanile) a térre. Régen ezzel a látványossággal tisztelegtek a dózse előtt. A maszkokat pedig azért kezdték el egykor használni, hogy a résztvevőket senki se ismerje fel, mert így minden társadalmi osztály tagjai szabadon, együtt ünnepelhettek. A legismertebb a hosszú orrú Pestis Doktor maszkja, amely a velencei járvány emlékét idézi. Eltemetik a szardíniát A tenerifei rendezvények legtöbbjére a kikötőben kerül sor február 28-tól március 4-ig. Éjjel az emberek díszes ruhákba öltöznek és hajnalig táncolnak Santa Cruzban. A hangulatot fokozza a szépségkirálynő-, a karneválikirálynő-, illetve hercegnőválasztás. A karnevál pedig egy nagy szardínia eltemetésével végződik, ez az „Entierro de la sardina", amely egy több ember által hordozott, hatalmas fakonstrukció. Elégetik az őrült napok bűneit Minden évben a három főszereplő: a herceg, a paraszt és a szűz nyitja meg a karnevált a régi piacon Kölnben, az úgynevezett Altmarkton február 23-án. A helybéliek az ötödik évszaknak nevezik a világ egyik legnagyobb hagyományőrző ünnepét, amely március 1-jén ér véget. A programot a Nők Farsangja indítja, ilyenkor elsősorban a nők öltöznek be, majd jön a Karnevál Péntek mulatsága. A Rózsák Hétfője jelenti a csúcspontot, amely egy parádés felvonulást takar, zenekarok, tánccsoportok, egyesületek alkotják a menetet. Kedden, az egész napos szórakozás után éjfélkor egy életnagyságú szalmafigurát égetnek el, megsemmisítve ezzel az őrült napok bűneit. Malac helyett ember A horvátországi Rijekában a rendezvénysorozat minden évben hamvazószerdáig tart (február 26.), s jelmezes raliautó-felvonulást, hódeszkázást, gyerekek karneválját is rendeznek ekkor. A farsangi mulatság a Rijeka Karnevál királynőjének megválasztásával veszi kezdetét február 18-án, de kiállításokat, koncerteket, különféle bemutatókat is rendeznek. A leglátványosabb esemény az álarcos karneváli felvonulás. Tréfásan malac helyett emberfejet szolgálnak fel az asztalnál.