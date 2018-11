Asszonyok, lányok, ma ne dolgozzanak! Katalin napja van - lehet, hogy a karácsony is fehér lesz

Néprajzkutató: Katalint házasságszerző szentnek tartotta a néphagyomány

- szinte mindenki ismeri ezt a régi mondást, ami a népi időjóslás szerint fordítva is igaz. Ha Katalin enyhe, akkor karácsonykor számíthatunk téliesebb időre. A mai nap időjárásából következtettek arra is, lesz-e fehér karácsonyunk. Ma nem mentünk mínuszba, és nem is fogunk, úgyhogy van remény - de közel sem ez az egyetlen népi hagyomány, amely a Katalin-naphoz kötődik.November 25-én Alexandriai Szent Katalin keresztény vértanút, a házasságra vágyó leányok, az egyetemek, tudósok, diákok - különösen a tanulólányok -, valamint a fuvarosok, kerékgyártók, bognárok, molnárok és fazekasok védőszentjét ünnepeltük -. A wikipédia szerint a bölcselők, a könyvtárak, a nyomdászok, az ügyvédek, a filozófusok és a magasabb iskolák védőszentje is - meglehetősen értelmiségi védelmezőnek tűnik, ami nem csoda, hiszen ügyes érvelése miatt kellett meghalnia

A wikipédia így foglalja össze Alexandriai Szent Katalin történetét: A legenda szerint a bálványok tiszteletére rendezett áldozatokon keresztényként nem akart részt venni, és nyíltan ellenszegült a császár parancsának. Ezért börtönbe vetették és ötven tanult férfiút küldtek hozzá, hogy a pogányság számára megnyerjék, de a jámbor szűz olyan bölcsességgel védelmezte hitét, hogy mind az ötvenen keresztényekké lettek. Határozott érvelése, térítései azonban nem arattak osztatlan sikert, olvasható a Múlt-kor cikkében. Először éles késekkel ellátott kerékkel akarták szétmarcangolni, ez azonban darabokra tört, ezért lefejezték. Vér helyett tejszerű folyadék folyt a testéből a legenda szerint, ezért a dajkák védőszentjeként is tisztelik. Alexandriában, 305. november 24-én vagy 25-én halt meg. Emléknapja november 25. Testét a legenda szerint angyalok vitték fel a Sínai-hegyre, ott temették el. Később emlékére kolostort és templomot építtettek. A 14 segítő szent egyike.

Tátrai Zsuzsa néprajzkutató az M1 aktuális csatornán árnap délelőtt nyilatkozta: nem csak az időjóslásról híres Katalin napja, Katalint házasságszerző szentnek tartotta ugyanis a néphagyomány.



Ezen a napon a kíváncsi férfiak párnájuk alá helyeztek valamilyen női ruhaneműt, és azt remélték megálmodják ki lesz a jövendőbelijük. A lányok ilyenkor egy ágat tettek a vízbe, ez volt a Katalin-ág, de élt még a szokás -én is, akkor Borbála-ág, továbbá -án is, akkor Luca-ág néven. Ha ez az ág karácsonyig kivirágzott, abból arra lehetett övetkeztetni, hogy férjhez megy az illető - mondta a néprajzkutató.



Tátrai Zsuzsa azt is elmondta, hogy a hagyomány szerint ilyenkor lehet utoljára bálokat rendezni. -án van András nap, és az ahhoz legközelebb eső árnap Advent árnapja. Advent idején pedig tilos a lakodalom, minden hangos mulatság, ilyenkor testi és lelki felkészülést vártak el a karácsonyra. Se bálat, se lakodalmat nem volt illendő tartani ebben az időszakban - Katalin napja az őszi kisfarsang utolsó napja is egyben.

A kisfarsangról azt írja a wikipédia: népi ünnep, amely Mihály-naptól (szeptember 29.) Katalin-napig tart. Szeptember végére éppen felforrt az újbor, és a gazdasági év lezárását is ünnepelték, mivel a gazdasági alkalmazottak, cselédek, pásztorok Szent Mihály napjától Szent Mihály napjáig szerződtek el az ország sok vidékén. A karácsonyt megelőző mulatozás ideje is volt ez, a Katalin-bállal viszont lezárult az őszi bálok, esküvők időszaka. A kisfarsangra nem volt jellemző az alakoskodás, beöltözés, mint "nagy testvérére". A nagyböjt előtti torkos csütörtököt is kisfarsangnak hívták egyes vidékeken. A Katalin-napi bál országszerte elterjedt volt a parasztság és a polgárság körében egyaránt, ma is sok helyen tartják.



Ha már mulatunk, tegyük azt alaposan: Katalin napja dologtiltó nap is volt, hogy semmi se rontsa el az asszonyok jókedvét. Nem söpörtek, nem sütöttek kenyeret, de nem is biztos, hogy lett volna miből. Leálltak ugyanis a malmok - hiszen ahogy fentebb írtuk, Katalint kerékbe is próbálták törni, ezért nem foroghattak a kerekek. A juhok gyarapodása érdeklében az istállóban volt tennivaló, de nem munka jellegű: kását kellett enni ott, hogy gyarapodjanak a juhok. A pásztorok ilyenkor hajtották ki utoljára a legelőre a csordát.



András névnapján disznóólat rugdosunk

András napja az egyik legfontosabb házasságjósló nap volt. Ilyenkor például megrugdostá a disznóólat, és ahányat röffentett a disznó, annyi év múlva ment férjhez a lány. Emellett a dombról azt figyelté , honnan hallani a kutyaugatást, mert abból az irányból érkezik majd a jövendőbeli. Emellett András napot disznóölő Szent András napjának is nevezik, mivel általában ilyenkor fordult olyan hűvösre az idő, hogy el lehessen kezdeni a disznóöléseket - fejtette ki a néprajzkutató.