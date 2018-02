Átadták a tudományos-technikai Oscar-díjakat

A tudományos és technológiai Oscar-díjakat a Beverly Hills-i Wilshire Hotelben adták át szombat este egy három órán át tartó ceremónia keretében, az ünnepség házigazdája Patrick Stewart brit színész volt, akit a Star Trek: Az új nemzedék című film Picard kapitányaként ismernek világszerte a mozirajongók.



A 77 éves színész a díjazottakat a film mágusaiként méltatta. A 79 éves brit Erland - aki a Csillagok háborúja (1977), az Űrgolyhók, a Star Trek: A mozifilm és az Életerő című filmeket is jegyezte - hozta létre az amerikai filmakadémia vizuáliseffektus-ágát, és ő az alapítója a Vizuális Effektus Társaságnak is.



A díjátadón 34 személyt és egy szervezetet díjaztak tíz kiemelkedő, innovatív eredményért. A tudományos és technológiai elismeréseket a filmakadémia szakmai bizottsága nem az előző évi teljesítményekért, hanem a filmiparban már bizonyított fejlesztésekért ítéli oda.



"A díjazott személyek jelentős hozzájárulást nyújtottak a mozgófilm evolúciós fejlődéséhez, erőfeszítéseik tovább erősítik iparunk kreativitását" - hangsúlyozta korábban Ray Feeney, a bizottság elnöke. Két Oscar-díjat is odaítélt az akadémia a Houdini vizuáliseffektus- és animációs rendszerért, amelyet már több mint 600 játékfilmben használtak fel.



Az elismeréseket Mark Elendt és a Side Effects Software cég vehette át azért a fejlesztő munkáért, amelyet az elmúlt 25 évben végeztek a programon.



A Houdini-rendszer négy másik fejlesztőjét oklevéllel jutalmazta az akadémia. A filmakadémia technikai eredményekért odaítélt okleveleit megkapták az Industrial Light and Magic effektusműhely, a DreamWorks animációs stúdió és a Pixar animációs stúdió szakemberei is. Elismerték egyebek között a Shotover K1 kamerarendszer kidolgozóinak - John Coyle, Brad Hurndell, Vikas Sathaye és Shane Buckham - munkáját, valamint a Nuke kompozíciós rendszer és a Hydrascope teleszkópos kamerarendszer fejlesztőit.



A 90. Oscar-díjátadó ceremóniát március 4-én rendezik meg a hollywoodi Dolby Színházban. Az élő közvetítést több mint 200 országban láthatják a nézők.