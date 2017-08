Atomháborúval fenyeget Észak-Korea: eldurvult az üzengetés Trump és Kim Dzsongun között

Atomháború jön?

„Olyan tűzvihart kapnak a nyakukba, amilyet még nem látott a világ!" – ígérte Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke Észak-Koreának, miután a hírek szerint az atomtámadással fenyegette meg az USA-t. Nem új keletű ez a hangnem. Mióta Donald Trump irányítja Amerikát, szokatlanul sok a politikailag meggondolatlannak tűnő megnyilatkozás. Csakhogy a szakértők szerint az észak-koreai diktátornak, Kim Dzsongunnak valóban van atomfegyvere, és tényleg képes lenne azt eljuttatni az amerikai partokig. A kérdés, amire az egész világ várja a választ, csupán az, hogy vajon megteszi-e. Észak-Korea ugyanis Trump fenyegetése után rögtön közölte, az USA-hoz tartozó, stratégiailag rendkívül fontos Guam szigete a célpont.„Észak-Korea lesz a legnagyobb problémád" – állítólag ezt mondta Barack Obama korábbi amerikai elnök Trumpnak egy magánbeszélgetésen a beiktatása előtt. De vajon tényleg számolni kell Kim Dzsongunnal? Elképzelhető, hogy Észak-Korea elég erősnek hiszi magát ahhoz, hogy megtámadja az Egyesült Államokat? És vajon az USA valóban megtenné ugyanezt?Németh Bence, a Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértője egyelőre nem vár atomháborút, és nem vizionál harmadik világégést sem. A Trump-nyilatkozatokat ugyan retorikailag erősnek tartja, de rávilágít, a stratégiai tervezés alapvetően nem változott sokat az Egyesült Államok szempontjából az elmúlt időszakokhoz képest. Háborút kirobbantani senkinek sem érdeke, ez pedig látszik a védelmi miniszter James Mattis sokkal higgadtabb nyilatkozataiból is. Ő például úgy fogalmazott, hogy bár a világ legprecízebb és legerősebb támadókapacitása áll az USA rendelkezésére, ennek ellenére továbbra is a diplomácia feladatának tekinti a válság kezelését.– Tehát nem arról van szó, hogy az amerikaiak valóban csapást akarnának mérni Észak-Koreára, csak Trump másképp, sokkal élesebben kommunikál – hangsúlyozza Németh Bence, és hozzáteszi, azért sem szabad túl komolyan venni ezeket az üzeneteket, mert az erővel való fenyegetés mindig is a nemzetközi politika része volt, bár valóban nem ezt szoktuk meg Amerikától.

A nukleáris elrettentés az egyik a legolcsóbb eszköz arra, hogy távol tartsuk az ellenfelet. (Németh Bence külügyi szakértő)

Kicsi a bors, de van rakétája

Senkinek sem kell Észak-Korea

Két Korea. A második világháború után, az ENSZ határozata alapján osztották két részre Koreát. Az északi fele szovjet, a déli amerikai megszállás alá került. Északot 1948 óta a Kim dinasztia vezeti. Az északi oldal folyamatos háborúban áll, míg a déliek tartják magukat a békéhez.

Guam a légi bázis miatt fontos

Büntetés: halál

Vegyi fegyvere is van?

– Az USA adminisztrációja a hidegháborút követően arra törekedett, hogy különböző nemzetközi szervezetek segítségével, szankciós politika alkalmazásával vegye elejét annak, hogy Észak-Korea nukleáris fegyverhez jusson, vagy rakétákat tudjon fejleszteni – mondja Németh Bence, és rávilágít, látszik, hogy nem értek célt.Néhány évvel ezelőtt a szakértők még csak feltételezték, hogy Észak-Korea nukleáris robbanófejet robbantott a föld alatt. Először kétkedve fogadta a hírt a világ, végül bebizonyosodott, hogy a rezsim rendelkezik nukleáris robbantáshoz szükséges technikával. Azóta az a kérdés, hogy képesek lehetnek-e olyan technikát kifejleszteni, amellyel célba is juttathatják a robbanófejeket. – Úgy tűnik, sikerült. Amerika partjainál Alaszka, Hawaii és Guam mint az egyik legfontosabb légi bázis elérhető cél lehet számukra – avat be a szakértő, de kiemeli, nem valószínű, hogy tényleg kilőnék azt a rakétát.– A nukleáris elrettentés az egyik a legolcsóbb eszköz arra, hogy távol tartsuk az ellenfelet. Egy megelőző vagy egy válaszcsapásnak ugyanis olyan súlyos következményei lennének, hogy a megszerezhető előnyök eltörpülnek az elszenvedett veszteségek mellett. Egyik fél sem érdekelt ebben – magyarázza Németh Bence.Semmiképp sem jó a durva hangvétel, hangsúlyozza, és elmondja, a probléma megoldásához hatékonyabb nemzetközi együttműködésre lenne szükség, az érdekek azonban nem igazán találkoznak. Az észak-koreai rezsim szilárd ugyan, de elképesztően szegény, és senki nem akarja a nyakába venni. Jó esetben Kim Dzsongun is tudja, hogy ha nem robbant ki háborút, akkor a világ ameddig csak lehet, hagyni fogja uralkodni a Kim dinasztiát.– Dél-Korea számára nem lenne jó, ha a két Korea újra egyesülne. A dél-koreai gazdaság a világ legnagyobbjai közé tartozik, de olyan különbség van a két ország között, hogy ezt a terhet még ők sem tudnák bevállalni. Évtizedekben lenne mérhető, mire kilábalnak a gazdasági válságból, amit az egyesülés hozna. Kínának pedig kényelmes az északi rezsim, hiszen beékelődik közéjük és az amerikai támogatottságú Dél-Korea közé, így nem szomszédja egy, a nyugati érdekszférába tartozó ország.Oroszország szintén nem érdekelt: túl messze van, hogy kockáztasson érte egy háborút vagy egy gazdasági konfliktust. De ugyanez a helyzet a környező országokkal is – részletezi a külügyi szakértő, és azzal fejezi be, hogy ha nem fokozódik konkrét konfliktussá a helyzet, akkor azokért az előnyökért, amelyek beválthatók lennének az ország egyesítéséből, sokkal többet kéne fizetni, mint ami a környező hatalmaknak megérné.Guamon légi bázis áll, amelynek stratégiai fontossága megkérdőjelezhetetlen. Phenjan közölte is, hogy éles helyzetben először Guam szigetére fognak nukleáris csapást mérni. A sziget a térség legfontosabb haditengerészeti támaszpontja. Guam szigetén 162 ezren élnek, Phenjantól 3400 kilométerre fekszik. A katonai állomány körülbelül 6000 fő. A katonai repülőtéren egyebek mellett hat B-1B nehézbombázó állomásozik. Guamból támadnának az amerikaiak, ha szükségessé válna. A Pentagon kész tervvel „várja" a parancsot.Kim Dzsongun hatalomra kerülése óta gyakoriak a kivégzések az országban. Choe Yong Gon a vezér egyik helyettese volt. Kivégezték, mert nem értett egyet Kim Dzsongun erdőtelepítési tervével. Kim Dzsongun nagybátyjának, Csang Szongtheknek azért kellett meghalnia, mert árulónak bélyegezték, miután úgy vélte, a gazdaságot kéne rendbe tenni vízi vidámpark építése helyett. Családja sem járt jobban: feleségét és testvérét megmérgezték, legközelebbi segédeit pedig nyilvánosan gépágyúval lőtték ki. Elérte a végzete a teknősfarm vezetőjét is, aki a rossz körülményekkel magyarázta állatai pusztulását, ráadásul még homárt sem sikerült tenyésztenie. A védelmi minisztert, Hyon Yong Cholt tárgyalás nélkül végezték ki, mert túl sokat elégedetlenkedett, ráadásul egyszer el is aludt egy találkozón. Őt légvédelmi ágyúkkal lőtték szét egy katonai iskola területén.Két, Szíriába tartó észak-koreai vegyifegyver-szállítmányt is elfogtak az elmúlt fél évben, derül ki egy ENSZ jelentésből – állítja a Reuters. Két tagállam is elfogott olyan szállítmányt, amelyet Észak-Korea küldött Szíriába, és melyek vegyi fegyvereket, illetve ballisztikus rakétákat tartalmaztak. Szíria 2013-ban beleegyezett az Egyesült Államok és Oroszország közbenjárására, hogy megsemmisíti vegyi fegyvereit, ám a hat éve tartó polgárháború alatt legalább kétszer vetettek be szarint, bár a szír kormány mindvégig határozottan tagadta, hogy vegyi fegyvert használnának, írja az Index.